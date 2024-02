Maltempo, le piene dei fiumi rallentano ma è prevista nuova pioggia: la situazione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Piene dei fiumi in esaurimento ma rimane alta l'attenzione della Protezione Civile. Il maltempo ha dato all'Emilia-Romagna e Bologna un po' di tregua, seppur temporanea: nelle prossime ore infatti si prevedono precipitazioni deboli su tutte le località. Sembra rientrare l'allarme sul livello idrometrico del fiume Reno, che nelle scorse ore aveva sfiorato la soglia 3: "I colmi di piena - si legge nel monitoraggio della Regione - stanno transitando nel tratto arginato, a valle dell'Opera Reno, con livelli inferiori alle soglie 3".

Aveva destato particolare preoccupazione la stazione rilevatrice a Sala Bolognese. Ma, come descritto dal grafico, alle 9:30 di giovedì 29 febbraio in quella località la portata del fiume sta gradualmente diminuendo.

Nel resto della regione le piogge hanno causato "modesti incrementi dei livelli idrometrici nelle sezioni montane di Enza, Secchia e Panaro che rallentano l'esaurimento delle piene. Intanto nel Bolognese per tutta la giornata vige l'allerta meteo di livello arancione, diramata dalla Protezione Civile a causa della possibilità di nuove piene dei corsi d'acqua e fenomeni franosi in Appennino. Sulla montagna bolognese al momento non si registrano nuovi danni dopo le due rotture nell'argine del torrente Setta a Marzabotto. In quei punti proseguono i cantieri somma urgenza per prevenire ulteriori danni e proteggere i residenti che vivono in quella zona.