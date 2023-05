Maltempo Imola. Resta isolato sulle colline, tratto in salvo con l'elicottero

Strascichi pesanti del maltempo dei giorni scorsi anche ad Imola dove a oggi, 18 maggio, permangono le situazioni di criticità in pianura, per gli allagamenti e in collina, per le frane. In collina, in particolare, in via Pieve Sant'Andrea, dove è presente la frana che ieri ha reso necessario evacuare nove persone.

In pianura le criticità riguardano Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese, Sasso Morelli e San Prospero dove, in misura diversa da frazione a frazione, l’acqua ha invaso case, strade e campi. A San Prospero, in particolare in via Maduno, dove ieri sono state evacuate sette persone e ora si è al lavoro per chiudere le aperture degli argini del fiume Santerno, nei punti dove è esondato; a Sasso Morelli, dove è ancora chiusa la via Correcchio, dalla via Nuova fino alla via San Vitale, con campi e abitazioni allagati; a Sesto Imolese dove la via Ladello è ancora coperta d’acqua, così come le abitazioni limitrofe ed il cimitero, causa la rottura degli argini del Sillaro; a Spazzate Sassatelli, l’area più colpita, dove questa mattina è stata ripristinata la corrente elettrica, che non c’era dal giorno precedente e le strade sono ancora chiuse causa la presenza dell’acqua, che ha invaso anche le case, oltre ai campi.

Evacuate altre 7 persone. Una tratta in salvo in elicottero

La notte scorsa è stata emessa l’ordinanza per le famiglie presenti al piano terra degli edifici ubicati in via San Vitale, al civico n. 226 e attigui, in località Ponte Massa. Sono 7 le persone che sono state fatte evacuare dalle proprie abitazioni.

Mentre oggi la Polizia di Stato ha tratto in salvo, con un elicottero, un imolese che era rimasto isolato sulle colline di Casola Valsenio.

In totale sono circa 330 le persone evacuate, comprese quelle della notte scorsa in via San Vitale all’altezza di Ponte Massa. La massima parte ha trovato ospitalità da parenti e amici, mentre circa una decina sono ospitati nel centro di accoglienza H24 allestito nella palestra Ravaglia (in via Kolbe), e una ventina sono ospitati in albergo.

Situazione frane

Al momento sono attive frane in via Pieve di Sant’Andrea, via Malsicura, via Montecatone, dei Colli 25, Marzabotto, Goccianello.

Situazione strade

Al momento sono chiuse le seguenti strade: via Correcchio (da via Nuova a via San Vitale); via Ladello; Via Cardinala; via Merlo; via Rondanina (da via San Vitale a Fornace Guerrino); via Maduno; via Gagliazzona; via Benelli; via Valentonia; via Pieve di San’Andrea; via Nuova (da via Dozza fino a Ponte Bettola); la via Lughese è invece vietata agli autocarri pesanti.

Continua il monitoraggio del territorio - Continua il monitoraggio delle strade, dei ponti, delle frane e degli alberi lungo i corsi d’acqua, per evitare che siano trascinati al loro interno, costituendo poi un ostacolo allo scorrere delle acque.

Divieto di transito e sosta sulle sommità arginali dei corsi d’acqua - Vale sempre per tutte le persone non addette alle attività di soccorso, alla guida di veicoli e non, il divieto di transito e sosta sulle sommità arginali dei corsi d’acqua nel territorio del Comune di Imola, onde evitare di mettere a rischio la propria incolumità e di ostacolare gli interventi degli addetti ai lavori nelle operazioni di ripristino e di soccorso.

Infine, da segnalare che il canile di Imola, grazie alla disponibilità della cooperativa CoAla, che gestisce la struttura, ospiterà dieci cani provenienti dal canile di Lugo, che è allagato.

