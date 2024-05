Parco allagato dopo il nubifragio: "Siamo fermi, è la nostra unica fonte di reddito" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sport acquatici intorno a due laghi. È quello che offrono due fratelli, Andrea e Davide Drusiani, che hanno creato il Valhalla Wakepark, a Valsamoggia. Un parco di 11 ettari, tra Bologna e Modena, dove praticare e imparare alcune attività come il Wakeboard (sport acquatico che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard, ndr). Ma forse è il caso di dire "offrivano", perchè dopo il nubifragio della scorsa settimana l'attività è ferma. "Una situazione apocalittica, la strada di accesso è disintegrata, piena di materiale e detriti, purtroppo, i canali non hanno retto la portata delle acque, andando a scaricare dentro la nostra area, diventata così un bacino di riempimento", ha raccontato Andrea a BolognaToday.

"Non è la prima volta"

La richiesta di aiuto non arriva solo dai due fratelli gestori, ma l'appello a intervenire si leva anche da parte di diversi cittadini, che scrivono "per chiedere supporto per cercare di ripristinare nel più breve tempo possibile la grave situazione in cui versa il park attualmente". E aggiungono: "Purtroppo i classici iter che vengono seguito in questi casi non sono stati efficaci e considerati, per questo motivo chiediamo di intervenire, per far si che questo luogo, questa comunità di sport e benessere, possa rimettersi in piedi quanto prima".

Al momento la via di accesso, il parcheggio, le opere tecniche e le infrastrutture sono stati danneggiati dagli smottamenti degli argini del Rio Muzza, e non sarebbe la prima volta.

"Già due volte negli anni scorsi abbiamo provveduto a nostro carico a riparare, consolidare e inserire canaline di scolo delle acque piovane nella strada di accesso al parco di proprietà comunale che ora completamente disastrata e impraticabile - spiegano i gestori - questa condizione non è più sostenibile e necessita di opere urgenti e risolutive in quanto ormai prevedibile il ripetersi di tali disastri".

Il parco ruota intorno alle attività dell'associazione sportiva dilettantistica nata circa 10 anni fa come progetto di riqualificazione dell'area, quindi il bando e l'assegnazione: "Chiediamo un intervento definitivo di ripristino per riuscire a ripartire, per noi è l'unica fonte di reddito", chiosano i gestori.

Necessaria una idrovora potente per aspirare 39mila metri cubi d'acqua

Il parco, che si trova in una ex cava, come ha spiegato a BolognaToday il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscino, "ha subito danni importanti, è interesse dell'amministrazione che le attività riprendano quanto prima". Le verifiche dei tecnici della Regione hanno rilevato la complessità delle operazioni di svuotamento "perché c'è da superare un argine di circa 10 metri. Saranno necessarie pompe di grande potenza, spiega ancora il primo cittadino, che sta attendendo - presumibilmente nella giornata odierna - le specifiche tecniche per reperire sul mercato l'idrovora. Nella circostanza si tratta di circa 39mila metri cubi di acqua che dovranno essere spinti fuori" in modo forzato "e non ci vorrà meno di una settimana", conclude Ruscigno.

90 millimetri d'acqua in meno di tre ore

I danni al parco arrivano dopo la violenta bomba d'acqua che ha colpito il territorio lo scorso 20 maggio, costringendo l'amministrazione a chiudere scuole e strade. Sotto il nubifragio si sono verificati infatti smottamenti e allagamenti provocati da circa 90 millimetri d'acqua caduti in meno di tre ore.

Il Samoggia in alcuni tratti è fuoriuscito, mentre si è registrato un danno esteso a una condotta dell'acqua a Castelletto.

Tra i numerosi interventi sotto il maltempo quello a Vasco Mladenovic, residente a Monteveglio. L’uomo, 61 anni, è stato salvato dai vigili del fuoco mentre, aggrappato a un albero, cercava di mettersi in salvo dalla furia dell’acqua che aveva travolto la strada: "L’acqua era arrivata sopra la mia testa - aveva raccontato l'uomo - non riuscivo più a respirare. Ho pensato davvero di morire”.