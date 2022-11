Maltempo: alberi caduti, allagamenti e cavi elettrici in tilt: 30 interventi dei vigili del fuoco

Sono circa una trentina sino a ora gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Bologna, dove da questa mattina pioggia e vento continuano incessantemente nell'ambito di una perturbazione nord atlantica che sta attraversando tutta la Penisola.

Fino a questo momento non si sono registrate situazioni di emergenza acuta, anche se in diverse zone della provincia i pompieri sono dovuti intervenire per rimuovere alberi caduti o pericolanti, isolare cavi elettrici anch'essi in procinto di cadere in strada e di bonificare alcuni piccoli allagamenti nelle zone residenziali.

Allerta meteo intensificata

Nel frattempo la protezione civile ha emanato un'altra allerta meteo per domani, dove le prospettive sono viste in peggioramento soprattutto per quanto riguarda l'alto appennino.