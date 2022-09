Albero caduto sulla strada tra San Lazzaro e Villanova

Primi disagi in seguito all’ondata di maltempo che in queste ore si sta abbattendo su Bologna e sull’intera Emilia-Romagna. Su via Villanova, tra la rotonda di San Lazzaro di Savena e l’Ipercoop di Villanova di Castenaso, un albero di medie dimensioni è caduto sulla strada, occupando una delle due carreggiate. L’albero è stato momentaneamente segnalato e circondato di coni catarifrangenti, in attesa che venga tolto dalla strada.