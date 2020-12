Maltempo e vento forte, allagamenti e frane: super-lavoro per i Vigili del fuoco|VIDEO e FOTO

La pioggia incessante e il vento forte hanno causato diversi danni nel bolognese, con allagamenti, alberi caduti e pericolanti.

La giornata di super-lavoro dei Vigili del Fuoco è iniziata nella mattinata, quando, a Sasso Marconi, è esondato il "Canale del Maglio", poi con la messa in sicurezza del tetto del palazzetto dello sport di Castiglione dei Pepoli, danneggiato dal vento, e con l'allagamento di un'area dell'impianto idroelettrico di Imola.

La situazione più critica, per allagamenti e alberi caduuti, in Appennino: a Granaglione, a San Benedetto Val di Sambro, a Castiglione dei Pepoli a Lizzano Belvedere, per allagamento e frana, e infine a Bazzano.