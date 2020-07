Maltempo, allagamenti e alberi caduti: diversi interventi dei Vigili del Fuoco|VIDEO

Sono state numerose le chiamate alla sala operativa 115 per il maltempo, oggi 24 luglio. Il nubifragio che si è abbattuto oggi intorno a mezzogiorno ha provocato diversi danni in particolare nella zona di Imola, Medicina e Castel San Pietro Terme.

I vigili del fuoco sono al lavoro rimuovendo alberi da autovetture, svotando magazzini di aziende e scantinati. Interventi ad Imola in via Selice ove un'ambulanza è rimasta bloccata dall'acqua in un sottopasso, a Dozza per drenare l'acqua dal parcheggio, completamente allagato, di un supermercato, ancora a Imola in via San Prospero per un grosso albero caduto su cavi della corrente elettrica. Situazione in evoluzione per quanto riguarda il numero degli interventi.

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ieri ha emesso un’allerta meteo arancione per temporali per tutta la giornata di venerdì 24 luglio.