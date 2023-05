Maltempo, torna la paura: come si preparano i Comuni, dalle app, ai divieti

Le previsioni non sono buone. Per tutta la giornata di oggi, mercoledì 10 maggio, la protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta rossa per criticità idrogeologica ed idrauliche che raccomanda anche la massima prudenza, mantenendo il più possibile le distanze dai corsi d'acqua, in quanto sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici. Le piene dei fiumi potrebbero coinvolgere le province di BO, FE, RA, FC, RN e, per frane e piene dei corsi minori, le province di BO, RA, FC, RN.

Il piano del Comune di Bologna

Il Comune di Bologna ha attivato un piano per l'emergenza con la Polizia locale, fanno sapere da Palazzo D'Accursio, che "attiverà servizi di vigilanza nei punti critici della città. Anche i tecnici della Città metropolitana manterranno sotto osservazione i punti più critici delle strade provinciali già duramente danneggiate dal maltempo dei giorni scorsi", invitando anche la cittadinanza a effettuare solo gli spostamenti necessari e a non sostare nei pressi di corsi d’acqua.

Castenaso

In via precauzionale, è stato disposto il divieto di sosta in tutta la bassa Benfenati e, se si rendesse necessario, potrebbe essere delimitata anche tutta via Sentiero Idice, i residenti sono stati allertati di persona. L'area chiamata 'Bassa Benfenati', a tutti gli effetti, è la golena della città di Castenaso, una zona di terreno pianeggiante che è previsto venga sommersa nei periodi di grave piena per sottrarre quanta più acqua possibile agli straripamenti, e mantenere al sicuro il resto del paese.

L'amministrazione mette a disposizione la app ufficiale del Comune di Castenaso "LaMiaCittà" per smartphone e tablet, con la quale avere le notifiche push di tutte le allerte meteo sul territorio.

Imolese

Preoccupazione per i sindaci dell'imolese, falcidiato dal maltempo del 2 e 3 maggio: "Raccomandiamo alle persone la massima attenzione e un forte senso di responsabilità perché il territorio valligiano già ferito si prepara alla possibile nuova ondata di perturbazione" spiegano i primi cittadini di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio. E' attivo l'alert system.

Medicina

Gli allagamenti dei primi di maggio a Medicina preoccupano ancora. E' attivo un numero per le segnalazioni ed emergenze (051 857395), mentre il Comune ha effettuato la chiamata d'emergenza a tutti i cittadini con il sistema di allertamenti Alert System: "La cittadinanza è invitata a mettere in atto tutte le attenzioni possibili al fine di evitare ogni rischio. In particolare in prossimità dei corsi d’acqua non dormire ai piani terra o negli scantinati, se possibile, e prestare la massima attenzione - fa sapere l'amministrazione - il Sindaco Matteo Montanari e l’Assessore alla Protezione Civile Marco Brini insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale hanno effettuato i primi sopralluoghi e verifiche delle abitazioni coinvolte in via Gaiana e a breve sarà possibile iniziare le operazioni di pulizia.

Gli edifici situati più a nord saranno invece raggiungibili solo al termine dei lavori di ripristino degli argini e dopo la sistemazione della strada ora impraticabile. Resta confermata l’ordinanza di evacuazione per tutti i civici compromessi e la chiusura al traffico veicolare di via Gaiana.

Scuole e parchi chiusi a Monterenzio

Scuole, asili, parchi, impianti sportivi all'aperto e cimiteri chiusi a Monterenzio, oggi 10 maggio. Nell'ordinanza si raccomanda anche ai cittadini di "non transitare o sostare nelle aree già sottoposte ad allagamento/esondazione, frane e smottamenti di terreno e di stare lontano da alberi e strutture precarie e vulnerabili.

San Lazzaro di Savena

A San Lazzaro si invita la cittadinanza a iscriversi al sistema di Alert System: il servizio di allerta telefonica del Comune per comunicare eventuali emergenze, come le allerte meteo arancioni e rosse e tutti i provvedimenti o ordinanze in merito.

In caso di allerta o emergenza i cittadini registrati riceveranno una chiamata dal numero 051 97149710 (è consigliabile salvare in rubrica il numero per non ignorare erroneamente la chiamata).

Terre di Pianura - Budrio

Anche Budrio, Baricella, Granarolo, Malalbergo e Minerbio invitano i cittadini a effettuare solo gli spostamenti necessari e a non sostare nei pressi di corsi d`acqua nonché a registrarsi all'alert system. Per emergenze telefonare al numero: 0516622408 (sala operativa Polizia Locale). La mail alla quale fare riferimento è pm@comune.baricella.bo.it.

Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia

L'Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia ha adottato il nuovo sistema di allerta telefonica per comunicare eventi di pubblica utilità o di protezione civile. In caso di emergenza, i cittadini potrebbero ricevere una chiamata di informazione con eventuali consigli da seguire durante il periodo di allerta regionale di colore Arancione o Rosso.

L'Unione raccomanda di registrare il numero di cellulare all'alert system.

Solo una settimana fa l'alluvione martoriava il territorio:

