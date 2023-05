Maltempo, la storia di Francesco: "Abitavamo nella nuova casa da soli due mesi. Ora siamo preoccupati" | VIDEO

Il Palazzetto Comunale di Molinella, negli ultimi giorni, è diventato la casa di più di cento persone. Abitanti della zona, specialmente di Selva Malvezzi e San Martino in Argine, evacuati in seguito all’esondazione del torrente Idice, che in più punti ha rotto gli argini. Tra loro c’è Francesco Calò, un abitante di San Martino: padre di due bambini, viene indicato dagli altri abitanti “temporanei” del Palasport come il più sorridente e il più positivo. BolognaToday ha raccolto la sua storia.

