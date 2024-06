Fango e allagamenti in Appennino. Disagi anche sui treni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Disagi in Appennino dopo le piogge intense degli ultimi due giorni, previste anche per oggi, come da allerta meteo, tra smottamenti, allagamenti e interruzioni dovute a fango e detriti.

Il più colpito è il territorio di Vergato. Nei pressi della frazione Tabina ieri stato interrotto il transito sul ponte che porta a Prunarolo, alcune famiglie residenti sarebbero state evacuare in via precauzionale.

Nella serata di ieri la cosiddetta "strada Serrini" è stata invasa dal fango e dai detriti. Interruzioni anche nella zona di Salvaro, tra Vergato e Grizzana Morandi, non lontano dal fiume Reno.

Disagiata anche la circolazione sulla SS Porrettana, soprattutto nel territorio di Marzabotto, in località Pioppe di Salvaro.

Forti disagi anche nel modenese, dove i livelli di Secchia e Panaro e dei loro affluenti sono cresciuti rapidamente nella serata e nella notte.

Caos treni

Il maltempo rallenta anche i le ferrovie regionali, tra guasti e piene dei fiumi. Questa mattina forti ritardi per i treni della Ferrovia Porrettana per un guasto tra Porretta e Riola, con il treno 17658 delle 6:32 soppresso da Porretta.

Per allagamento del sottopassaggio nella stazione di Pistoia, alcuni treni da Porretta sono stati cancellati e sostituiti dal servizio bus.

Rallentamenti e cancellazioni anche sulla Ferrara-Ravenna e sulla Modena-Mantova.