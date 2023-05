Maltempo, attivato il numero di emergenza

La Regione attiva da domani, venerdì 19 maggio, il numero verde per l’emergenza alluvione: 800024662 attivo sette giorni su sette dalle 8 alle 20

Il sistema informativo per rispondere ai quesiti legati all’emergenza in corso

"Quando verrà riattivata la corrente elettrica? Come faccio a raggiungere il paese dei miei parenti? Ho bisogno di generi di prima necessità, mi aiutate? Ma anche: come posso dare una mano o diventare volontario di protezione civile o donare cibo, coperte, denaro alle persone alluvionate?"

Per dare risposte a queste e altre domande, la Regione Emilia-Romagna attiva da domani, venerdì 19 maggio, il numero verde 800 024662 che risponderà 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20.

È un sistema informativo pensato a supporto dell’emergenza alluvione in corso e che, in questa fase, cercherà di rispondere ai quesiti e di indirizzare le persone ai giusti referenti.

Tutti i cittadini potranno quindi chiamare l’800 024662 per richieste di informazione o problematiche legata all’emergenza.

Famiglie isolate

A Bologna, l'attenzione si sposta sui colli dove ci sono diverse famiglie isolate, in alcuni casi senza acqua potabile ed elettricità, a causa dell'inagibilità delle strade. In tutta l'area metropolitana sono 3700 le persone evacuate, la maggior parte a Molinella, uno dei Comuni al momento più in difficoltà assieme a Budrio e all'imolese. Il numero di sfollati in città è invece molto più esiguo (al massimo una quarantina, di cui una ventina scarsa ha usufruito degli alberghi messi a disposizione dell'amministrazione comunale), e tutti stanno riprendendo possesso delle loro abitazioni.