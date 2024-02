Maltempo, frane e piene dei fiumi preoccupano: scatta l’allerta arancione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Piove ancora su Bologna e su gran parte dell’Emilia-Romagna, tanto che la Regione ha emanato un bollettino di allerta in cui è confermato il grado di pericolosità arancione per le piene dei fiumi e giallo per il rischio frane. Sono già diversi i fiumi che hanno superato la soglia 2, tra cui il Reno.

“Fino alla mezzanotte di oggi – scrive la Regione Emilia-Romagna in una nota – l’allerta è arancione per criticità idraulica nei tratti vallivi dei corsi d’acqua emiliani e sulla collina e montagna del Bolognese. Per la giornata di domani, fenomeni in attenuazione anche se sono previste ancora precipitazioni diffuse di moderata intensità sul settore centro-occidentale e fenomeni a carattere nevoso a quote superiori ai 1600/1800 metri. Confermata l’allerta arancione per criticità idrogeologica sulle zone di crinale emiliane, da Piacenza a Bologna, gialla nelle aree collinari corrispondenti per possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti. L’Allerta per criticità idrogeologica si abbassa al colore giallo nelle zone di crinale e collina dell’Emilia centro-occidentale, mentre resta arancione l’Allerta per criticità idraulica sulle aree di pianura dei bacini idraulici, da Piacenza a Bologna e Ferrara”.

Inoltre, nel territorio bolognese, a preoccupare è anche il fiume Setta, anche se per ora “la situazione risulta sotto controllo. In località Allocco nei pressi di Vado in un tratto montano non arginato del torrente, è crollato un muretto di protezione di una proprietà privata dove l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile è intervenuta in somma urgenza con il posizionamento di massi ciclopici. Sul Reno, dove attualmente sta transitando il colmo per il propagarsi della piena, in località Bonconvento sono in corso le attività per l’apertura del Cavo napoleonico che consentirà un migliore deflusso facendo confluire le acque in Po”.