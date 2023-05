Maltempo, Lepore: "Siamo preoccupati, emaneremo bollettini" (e smorza la polemica politica) | VIDEO

Interpellato a margine del processo per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi, il sindaco non risponde a Fratelli d'Italia

Bollettini "per aggiornare su quello che è lo stato dell'arte, siamo particolarmente preoccupati per l'area metropolitana". Lo ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore, oggi margine del processo per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi con la costituzione di parte civile da parte del Comune - in questo momento sappiamo che ci sono anche dei due dispersi a Fontanelice - dove la frana che ha coinvolto un'abitazione ha fatto anche un morto - il quantitativo di pioggia che è caduto improvvisamente fra ieri e questa notte è molto elevato e quindi bisogna prestare molta prudenza. Nonostante i disagi - continua il sindaco - dobbiamo continuare a monitorare e a lavorare".

Lepore però smorza la polemica politica, dopo gli attacchi di Fraelli d'Italia: " La perplessità e lo sgomento resta nei confronti di una situazione che si ripete ormai troppo spesso: possibile che due giorni di pioggia, seppur copiosa, possano bloccare una regione, mettere a repentaglio l’incolumità di persone e provocare danneggiamenti a colture e cose? Noi riteniamo che anche questa volta qualcosa non abbia funzionato soprattutto nella prevenzione che a suo tempo deve essere prevista", aveva scritto ad esempio Marta Evangelisti, ccapogruppo in Regione.

"Sono in grado di fare polemiche e di prevedere tutto, quindi chiedete a Fratelli d'Italia" ha risposto il sindaco.

Intanto la Regione Emilia-Romagna è a lavoro per chiedere lo stato di emergenza nazionale: “Poco fa ho sentito al telefono la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ringrazio per la vicinanza che ha espresso all’Emilia-Romagna e alle comunità colpite- ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini -. Insieme alla vicepresidente Irene Priolo, siamo in contatto costante con il Governo e la Protezione civile, e siamo già al lavoro per chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale: faremo tutto ciò che serve per garantire assistenza e sostegno alle persone coinvolte, per i danni e le conseguenze del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione, in particolare la Romagna”. Il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sta intanto arrivando a Bologna, da dove partirà per un sorvolo sulle zone maggiormente colpite insieme alla vicepresidente Priolo".

Maltempo a Bologna e provincia, tutte le news:

Campi sommersi nel bolognese: