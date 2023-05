Maltempo e strade interrotte: modifiche alle linee bus Tper

Anche le linee autobus, urbane ed extraurbane, risentono dei disagi del maltempo e delle criticità della viabilità.

Territorio urbano a Bologna

- Dalle ore 6 di oggi, 18 maggio, Via Saffi è riaperta in direzione periferia. Permangono le deviazioni delle linee in direzione centro sul percorso via Marzabotto - via Pasubio - via Vittorio Veneto - via Sabotino - viale Vicini.