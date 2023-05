Cavalli salvati dall'alluvione | FOTO e VIDEO

Gli allagamenti che stanno colpendo il territorio non coinvolgono solo centri abitati, case e terreni agricoli. Riguardano anche gli animai, come è accaduto a Budrio, dove i volontari e le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali - Oipa - di Bologna sono intervenuti per portare in salvo i cavalli di una scuderia nella zona del crollo del ponte Motta.

Gli animali erano rimasti isolati e due sono stati ricoverati, uno per una perforazione allo stomaco e l’altro per ferimenti alle zampe.

"Stiamo lavorando con tutto quello che possiamo avere a disposizione per aiutare chi è in emergenza - racconta la delegata dell’Oipa di Bologna, Jessica Quercioli, che è intervenuta in soccorso della scuderia - rispondiamo alle chiamate incessanti e disponiamo i soccorsi nei limiti del possibile. Ringrazio la veterinaria che è riuscita a portare in clinica i due cavalli feriti".

I volontari e le guardie zoofile dell’Oipa stanno operando in condizioni molto critiche poiché anche loro sono isolati nelle loro zone e non riescono a intervenire luoghi distanti: "Un appello accorato dall’Oipa ai proprietari di animali: metteteli sempre in sicurezza in caso di allerta meteo, vanno subito spostati dalle zone di pericolo e messi al sicuro. Anche i gatti lasciati liberi in queste occasioni tragiche possono cercare posti per nascondersi e rimanere lì chiusi o bloccati".

Disagi anche nella zona del Centro di Monte Adone dove si registrano diversi allagamenti e frane con viabilità è deviata: "Gli animali sono al riparo anche se i disagi non mancano. Al momento l'unico danno importante è una frana importante, con crollo di un grosso albero, che hanno bloccato la strada di accesso all'area di accoglienza dei lupi e a quella dei cervidi" fanno sapere dal Centro "abbiamo già chiamato il ruspista che con grande disponbillità è già arrivato e sta rispristinando proprio ora il passaggio perché abbiamo chiaramente urgenza di poter raggiungere gli animali!Un ringraziamento speciale anche ai nostri volontari che da giorni lavorano nonostante la pioggia incessante per garantire tutto ciò che serve agli animali".

L'Oasi Felina di Pianoro è nel centro di una delle zone più colpite dall'alluvione: "Per il momento la nostra Oasi non ha subito danni e i nostri mici stanno tutti bene e al riparo. Essendo in una zona ad alto rischio idrogeologico ci siamo dotati di un sistema rafforzato di raccolta e smaltimento delle acque. L'acqua per il momento scorre e i mici sono tranquilli... Il territorio intorno a noi, però, è stato danneggiato in maniera gravissima. Ci sono state frane e smottamenti, molte strade sono chiuse e al momento i volontari non riescono a raggiungere la struttura. Solo una nostra (eroica) volontaria è riuscita a raggiungere l'Oasi e sta dando da mangiare a tutti i mici e sbrigando le attività più urgenti", scrivono in una nota.

(Foto e video Oipa)

