Maltempo Bologna, De Maria: “Governo, Regione e enti locali lavorino insieme”

"Governo, Parlamento, Regione, enti locali stanno lavorando e devono lavorare insieme. Come è responsabilità di tutte le forze politiche dare prova di unità e di impegno comune, a fianco dei territori colpiti da un evento inedito e drammatico, senza divisioni o polemica inutili”. Così il deputato bolognese del Partito Democratico Andrea De Maria che, nella mattinata di sabato 20 maggio, ha fatto visita alle zone più colpite dall’alluvione del territorio bolognese: “Questa mattina sono stato a Vado di Monzuno, Grizzana e Marzabotto, in Appennino. Oggi pomeriggio sarò a Budrio e Molinella nella pianura bolognese, alcuni dei comuni della Città Metropolitana di Bologna colpiti dal maltempo. Una occasione per incontrare sindaci, amministratori e cittadini. Per raccogliere indicazioni sui provvedimenti da assumere – scrive l’Agenzia Dire – anche rispetto alle specificità del territorio, per ringraziare chi sta operando sul campo".

"Anche oggi tanti sono i volontari che affiancano la Protezione civile e le Forze dell'ordine. Con chi amministra il territorio il contatto su quanto sta accadendo è costante, dagli eventi già rilevanti di inizio maggio fino a quelli drammatici di questi giorni. Voglio sottolineare il valore fondamentale della piena sintonia nell'azione di tutti i livelli istituzionali – continua De Maria – come sta accadendo fra Governo e Regione Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna saprà rialzarsi e ricostruire con la stessa capacità ed energia messe in campo dopo il terremoto del 2012 e che sta dimostrando in questi giorni difficilissimi. Meritiamo il sostegno dell'intera comunità nazionale" conclude il deputato.

