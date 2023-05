“Mai vista una cosa così”: il racconto dai comuni danneggiati dall'acqua dell'Idice | VIDEO

Il torrente Idice è uno dei tanti corsi d’acqua esondati in seguito all’ondata di maltempo che ha piegato l’Emilia-Romagna. Dalle zone più montuose fino alla pianura, i comuni lungo il torrente sono tanti così come sono molti i danni che l’acqua ha fatto ai residenti delle diverse zone. A Idice l’acqua e il fango hanno inondato i locali al piano terra di diversi condomini, rimasti in alcuni casi senza elettricità o senza acqua calda, mentre la parte appenninica da cui l’Idice scende è in costante emergenza frana, tanto che alcuni comuni, come Monterenzio, rimangono difficili da raggiungere. L’acqua dell’Idice ha poi fatto moltissimi danni nelle zone della pianura: il carico d'acqua è confluito nei canali di scolo a Medicina, dove sono diversi i campi allagati in cui il raccolto è andato in rovina, mentre nella frazione di S. Antonio l’acqua è entrata nelle abitazioni di diversi residenti che dalle prime ore della mattina sono impegnati nel pompare fuori l’acqua dalle proprie case.

