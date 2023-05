Nuova evacuazione in via del Paleotto. Si sfolla anche via di Jola

Evacuazione in corso oggi pomeriggio, 19 maggio, di tutte le persone che risiedono o che dimorano, anche temporaneamente, in via del Paleotto ai civici 4, 6 e 8 e in via di Jola, tutti i civici. Il Sindaco ha infatti firmato poco fa l’ordinanza per sfollare i 17 residenti considerato che in via del Paleotto è presente un movimento franoso che rende pericolosa la circolazione e il raggiungimento in sicurezza di queste abitazioni.

In questo momento è in corso l'attività di contatto puntuale di tutti i residenti interessati dall'ordinanza al fine di avere un quadro esaustivo delle necessità alloggiative prima di procedere all'esecuzione del provvedimento, spiega Palazzo D'Accursio.

L’ordinanza è in vigore fino al termine dell’emergenza e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

È inoltre vietata la circolazione, anche a piedi, su via del Paleotto, in prossimità dei civici 6 ed 8, e di via di Jola, fatto salvo gli interventi degli addetti ai lavori nelle operazioni di ripristino e/o di soccorso.

Evacuazioni in zona anche due giorni fa

Lungo il Savena le criticità si protraggono da giorni, lo scorso 17 maggio era già stata ordinata l'evacuazione per alcuni residenti della zona di via Paleotto. La decisione era stata presa dopo che le piogge persistenti avevano fatto innalzare pericolosamente il livello del torrente Savena. L'acqua era arrivata a lambire alcuni abitati. ( Qui le testimonianze dalla zona)

Situazione strade chiuse in zona colli

La situazione delle strade, chiuse o con limitazioni, in zona colli aggiornata alle ore 18 di oggi:

via di Gaibola (riaperta solo ai residenti con segnaletica limite 30 km/h e pericolo strada sdrucciolevole)

via dei Colli (riaperta solo ai residenti dal civico 1 al civico 49 e dal civico 2 al civico 36; per l'accesso ai civici oltre il 51 percorso consigliato San Luca Montalbano)

via del Poggio (chiusa)

via di Jola (chiusa)

via Golfreda (chiusa lato Roncrio e aperta per permettere ai soli residenti di accedere alle proprie abitazioni)

via Roncrio (riaperta solo ai residenti con segnaletica limite 30 km/h e pericolo strada sdrucciolevole)

via della Palma (chiusa)

via del Paleotto (chiusa)

via di Casaglia (chiusa al civico 48; per i civici superiori accesso da San Luca Montalbano)

via delle Lastre (chiusa)

via degli Scalini (chiusa da Barbiano a Santa Liberata)

via di Barbiano (chiusa)

via di Ravone (riaperta fino al civico 23)

via di Sabbiuno (percorribile fino al confine comunale)

via della Fratta (chiusa a metà con accesso ai civici dai due lati)

via della Trappola (chiusa)

Nella giornata di oggi sono invece state riaperte: via Gaibara e via Torriane.

Il Comune rinnova l’invito a non percorrere la zona colli anche laddove le strade aperte. Stiamo mantenendo aperte alcune strade per consentire la circolazione essenziale a residenti e mezzi di soccorsi.

In città, dopo la riapertura di ieri sera, è stata nuovamente chiusa questa mattina via dell’Arcoveggio all'altezza del civico 190 per uno smottamento.

