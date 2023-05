Via Saffi riaperta, scuole e musei no. Ancora più di 3mila persone fuori casa

"Nelle prossime ore permane una instabilità sulle aree appenniniche centro orientali, sulle quali non si esclude la possibilità di deboli e sporadiche precipitazioni. Le piene di Secchia, Panaro e Reno si stanno propagando nei tratti arginati con livelli prossimi o superiori alle soglie 3. Nei tratti vallivi degli affluenti di Reno e dei fiumi romagnoli i livelli idrometrici sono in lenta decrescita". E' l'allerta meteo valida almeno fino alle 12 di oggi, 18 maggio, quando l'Emilia-Romagna dovrebbe finalmente prendere un po' di fiato dopo le giornate drammatiche di ieri e di martedì che ci hanno lasciato in eredità 8 morti, esondazioni di quasi tutti i fiumi regionali, allagamenti, frane, e migliaia di sfollati (13mila in Regione, l'ultimo dato) .

A che punto siamo a Bologna

Bologna nella serata di ieri sono stati avviati i primi controlli su edifici e scuole. E all'alba di stamane è stata riaperta via Saffi, tra le direttrici che hanno causato maggior disagi, dopo l'esondazione del Ravone e relativo allagamento (il terzo in due settimane).

"La situazione nel capoluogo è sotto controllo e siamo tutti impegnati già nelle pulizie e nella conta dei danni - ha scritto nella tarda serata di ieri il sindaco Matteo Lepore in una nota - La priorità per noi ora sono le frane e gli smottamenti, evitare che rimangano famiglie isolate".

Solo a Bologna metropolitana, spiega Lepore, quasi 3.500 persone evacuate, una settantina di strade provinciali chiuse, ponti crollati, vari comuni dell’area est ancora allagati. La corrente elettrica e le comunicazioni è spesso saltata: "Gli elicotteri che hanno recuperato persone e una macchina dei soccorsi che lavora ancora senza sosta. Tanti nostri mezzi e uomini erano concentrati sul territorio metropolitano e in Romagna ma nonostante questo abbiamo e stiamo coprendo tutto".

Allagamenti e frane nel bolognese

In 41 comuni emiliano-romagnoli si sono registrate almeno 50 esondazioni.

Interessati 15 centri nel bolognese: Bologna, Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Imola, Mordano, Castel Guelfo, Castel del Rio, Fontanelice, Castenaso, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sala bolognese.

Sono oltre 280 le frane, di cui 120 particolarmente importanti in tutta la Regione con centinaia di strade interrotte, compresa la A14. In provincia di Bologna gli smottamenti di terreno hanno coinvolto, oltre alla città, Imola, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Monterenzio, Fontanelice, Loiano, Monte San Pietro, Monghidoro, Castel San Pietro Terme, Pianoro, Marzabotto, Monzuno, Casalfiumanese, Sasso Marconi.

Scuole, Università, musei, centri sportivi e biblioteche ancora chiusi

Come concordato nella riunione di coordinamento tenutasi ieri fa tra i Sindaci del territorio metropolitano, anche oggi, 18 maggio, in tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna rimarrà sospesa l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado (nidi, materne, elementari, medie e superiori). Anche l'Unibo ha optato per attivare solo lezioni online : sospesi anche gli esami e i test di ingresso.

Nella giornata odierna verranno fatte le opportune verifiche per poi decidere in modo articolato le date delle riaperture.

A Bologna chiusi anche musei, biblioteche e centri sportivi.

Strade chiuse, bus deviati e treni sospesi

Diverse la strade provinciali chiuse a causa del maltempo. Il traffico ne risente anche sulla rete autostradale bolognese. Stamane, 18 maggio, nonostante la situazione sia meno drammatica di ieri, permangono alcune criticità sulla A14 e A1.

Le strade ancora interdette al traffico rendono necessarie anche per oggi alcune modifiche alle rotte degli autobus di linea Tper (qui i dettagli). Resta ancora sospesa la circolazione dei treni su alcune tratte (qui i dettagli).

