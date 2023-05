Maltempo Bologna, la situazione stamane in via Saffi | VIDEO

Transenne e cumuli di sacchi di sabbia sotto i portici. Via Saffi già allagata a più riprese durante le piogge dei giorni scorsi prova a resistere alla nuova ondata di maltempo di oggi, 16 maggio. Ecco la situazione poco prima delle ore 8 odierne.

Le previsioni meteo

Per tutta la giornata di martedì 16 maggio, scatta l’allerta meteo in Emilia-Romagna. In particolare: allerta rossa per criticità idrauliche e idrogeologiche su montagna e collina emiliana centrale; pianura modenese; pianura, collina e montagna bolognese; pianura, collina, montagna e costa romagnola. Allerta arancione per: montagna e collina piacentina e parmense; pianura reggiana; pianura e costa ferrarese.

Le prime precipitazioni sono arrivate nella notte appena trascorsa. In regione è prevista la cumulata fino a 100 mm di pioggia sui rilievi romagnoli; interessati anche l’Appennino nella fascia collinare nella zona bolognese, forlivese-cesenate, ravennate e modenese, con valori tra i 60 e i 70 mm d’acqua in media areale. Oltre a quello reggiano con quantitativi inferiori. Le precipitazioni continueranno fino a mercoledì 17. Nell’intero arco di 48 ore è previsto l’accumulo medio complessivo di circa 150 mm di pioggia.