Maltempo, Bonaccini firma la richiesta di stato di emergenza. Danni per 230 milioni

Il meteo non dà tregua all’Emilia-Romagna. Dopo la terribile alluvione di maggio, gli (stra)ordinari eventi climatici di luglio hanno nuovamente messo in ginocchio gran parte della regione. Per questo, il governatore Stefano Bonaccini ha firmato e inviato al Governo la richiesta di dichiarazione dello stato d’emergenza nazionale. “La Regione fa tutto il possibile, dal Governo auspichiamo risposte immediate e concrete. Dove l’alluvione aveva già colpito, grandine e trombe d’aria hanno dato il colpo di grazia: il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e il meccanismo speditivo del contributo di primo sostegno da 5mila euro con anticipazione di 3mila euro, come per gli alluvionati, sono fondamentali”. La richiesta fa seguito al decreto dello stato di crisi regionale. Emessa anche un’ordinanza per agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti causati dal maltempo” ha detto Bonaccini.

I danni

Tantissime le conseguenze per gli eventi climatici di luglio: tetti scoperchiati, strutture crollate, tralicci e alberi abbattuti, coltivazioni danneggiate o distrutte, allagamenti. Conseguenze dovute ai forti temporali del 3 e del 4 luglio, del downburst e delle precipitazioni del 13 luglio, e delle grandinate che si sono susseguite dal 22 al 27 luglio.

La stima della Regione è di circa 29 milioni di euro a infrastrutture e beni pubblici, cui si sommano quelli agli edifici privati (oltre 126 milioni di euro) e alle attività produttive (73 milioni). Le province colpite sono quelle di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna e, sulla base delle segnalazioni dei Comuni, risultano danneggiate 7mila abitazioni ad uso residenziale e 400 imprese. E il conto potrebbe essere nuovamente aggiornato.

Intense le attività della Protezione Civile, dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale, delle Prefetture e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi, nel solo mese di luglio, hanno impegnato 2309 unità di personale e utilizzato 478 mezzi per circa 1956 interventi.

Rifiuti

Parallelamente alla richiesta firmata di emergenza nazionale, Bonaccini ha firmato anche un’ordinanza per agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti. “L’ordinanza – scrive la Regione in una nota – stabilisce che tali rifiuti, provenienti da edifici pubblici e privati, vengano classificati come rifiuti urbani. Il cittadino può pertanto conferirli in prossimità della sede stradale, dove lo consentano le dimensioni e purché non ostacolino la libera circolazione, affinché il gestore del servizio provveda alla raccolta. Qualora l’ingombro dei rifiuti sia tale da non consentirne il collocamento nei pressi della sede stradale, verranno raccolti, dal gestore del servizio, su chiamata del cittadino. Nel caso in cui i rifiuti urbani derivanti dagli eventi meteo eccezionali siano costituiti da materiali pericolosi che giacciono al suolo, contenenti ad esempio amianto, il cittadino che li detiene deve contattare il soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani informando contestualmente il Comune. Il gestore, anche tramite un’apposita ditta terza autorizzata per la gestione dei rifiuti contenenti amianto, effettua un sopralluogo per la verifica delle condizioni dei rifiuti e provvede, in condizioni di sicurezza, alla rimozione e al trasporto dei rifiuti contenenti amianto in un impianto idoneo, dopo aver informato il Comune e l’Ausl competente” si conclude nel comunicato.