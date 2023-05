Campi sott'acqua, gli agricoltori: "Sistema idrico non regge" | FOTO -VIDEO

Esondazioni, frane e smottamenti. Il maltempo delle ultime ore non solo affanna a viabilità ma sta mettendo a dura prova anche i campi. L'SOS da Confagricoltura Bologna.

Particolarmente colpito il territorio del quadrante orientale, dove l'Idice ha rotto gli argini e anche altri corsi d'acqua a regime torrentizio sono in una situazione critica. A preoccupare gli agricoltori sono - oltre l'Idice - Santerno, Sillaro, Samoggia, Lavino e Quaderna.

“Dalle colline alla pianura si segnalano problemi – conferma Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna – Purtroppo le intense piogge hanno messo sotto stress un sistema idrico che non è più in grado di far fronte a precipitazioni di questa portata. Al momento i danni maggiori riguardano i terreni colpiti da frane e microfrane in collina, qui sono andate perse anche alcune aree coltivate; e poi acqua e detriti hanno compromesso fossati e scoline: gli agricoltori dovranno prevedere costi aggiuntivi per il ripristino di queste infrastrutture, così come della viabilità interna alle aziende agricole”.

A Ozzano 260 mm di pioggia

L'acqua caduta è stata veramente tanta. Per esempio il pluviometro dell'azienda agricola di Alberto Zanetti, socio di Confagricoltura di Ozzano, ha segnato – alle ore 17 – ben 260 mm di pioggia. E la pioggia non è ancora finita: sta continuando e le previsioni indicano ulteriori precipitazioni anche per domani.

“Dopo un periodo particolarmente siccitoso l'agricoltura bramava acqua, ma non con questa intensità – rimarca Garagnani – Il sistema idraulico non tiene e questo ci dimostra quanto sia importante la manutenzione della rete di scoli garantita dagli agricoltori, ma anche degli invasi, che non servono solo a immagazzinare acqua per scopi irrigui, ma pure a trattenerla in queste circostanze. Ci sono diversi terreni finiti sott'acqua, ma per valutare i reali danni servirà aspettare alcuni giorni da quando il deflusso sarà completato – conclude il presidente - Di certo ci sono i danni ai fossati, che andranno risezionati, ai canali di scolo e ai campi franati in collina”.

I video dai campi sommersi:

