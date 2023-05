 Maltempo, criticità pure a Casalecchio di Reno: chiuse alcune strade

Altre strade chiuse a causa del maltempo che si sta abbattendo oggi nel bolognese. Le ultime arterie interdette temporaneamente alla circolazione veicolari per le forti piogge sono via Berlinguer (e il relativo sottopasso in direzione via Piave); e via da Vinci (in entrambe le direzioni nel tratto dall’intersezione con via Porrettana al bivio con il tratto chiuso dalla sbarra).

Presenti in entrambi i casi mezzi autospurghi di Hera per drenare l’acqua, più difficile la situazione con i detriti e il fango.

Il Comune di Casalecchio fa sapere che a causa delle restrizioni alla viabilità si registrano forti disagi per il traffico e ricorda agli automobilisti che per segnalazioni o emergenze è possibile contattare la Centrale Operativa della Protezione Civile/Polizia Locale (al numero 800 253808).

L'amministrazione ricorda inoltre che è attivo da questa mattina il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile e che le pattuglie di Protezione Civile e Polizia Locale Reno Lavino stanno monitorando la situazione sul territorio. Il monitoraggio - tranquillizzano- continuerà anche durante la notte.

Il Comune invita i cittadini anche a iscriversi con il proprio cellulare al servizio di chiamate telefoniche Alert System per tenersi aggiornati sul progredire delle criticità del maltempo.

Cosa è e come funziona l'Alert System

Per raggiungere in modo rapido il più alto numero di cittadini in caso di emergenza, l’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, che comprende i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, si è dotata di Alert System, un servizio telefonico per comunicare eventuali emergenze alla popolazione.

Il servizio è completamente gratuito per i cittadini e permette di raggiungere in pochissimo tempo coloro che hanno un’utenza telefonica fissa e coloro che si sono iscritti al servizio, anche registrando numeri telefonici di operatori mobile, con un messaggio vocale registrato per informare la popolazione su eventi di pubblica utilità e di protezione civile (a titolo di esempio non esaustivo allerte meteo, evacuazioni, ecc.).

I numeri di telefono fissi disponibili negli elenchi pubblici sono inseriti automaticamente nel sistema Alert System.

In caso di allerta o emergenza i cittadini registrati riceveranno una chiamata tramite cui verranno comunicati accorgimenti da seguire durante il periodo di allerta.

Per registrare il proprio numero di cellulare al fine di essere contattati in caso di emergenza, basta seguire le istruzioni sul sito https://registrazione.alertsystem.it/urenolavinosamoggia

Numeri telefonici da cui perverrann le chiamate:

? Unione Valli Reno Lavino e Samoggia – 051 7173002

? Comune di Casalecchio di Reno – 051 7173003

? Comune di Monte San Pietro – 051 7173004

? Comune di Sasso Marconi – 051 7173005

? Comune di Valsamoggia – 051 7173006

? Comune di Zola Predosa – 051 7173007