Maltempo, si tira il fiato: decine di sfollati, ma pioverà meno

Si tira il fiato nei comuni flagellati dal maltempo delle ultime 48 ore, anche se le situaizoni problematiche non mancano. Nella vallata del Santerno sono circa un centinaio gli sfollati che, per una ragione o per l'altra, hanno dovuto passare la notte fuori dalle proprie case. Problemi anche a Medicina, Castenaso, Budrio e Molinella, dove anche se gli alagamenti stanno risolvendosi il problema del deflusso delle acque si sta facendo sentire e terrà impegnati gli addetti ai lavori per tutto il giorno.

Sfollati sul Santerno

A causa del maltempo si contano 104 sfollati nei Comuni della vallata del Santerno, in provincia di Bologna: 11 a Castel del Rio, 21 a Borgo Tossignano, 42 a Fontanelice e 30 a Casalfiumanese. Il bilancio, tramite una nota, arriva dal Centro di coordinamento sovracomunale di Protezione civile per i quattro territori comunali colpiti dall'emergenza. "La proroga dell'allerta rossa rinnova il quadro di grande difficoltà meteo previsto per la giornata di domani", dichiarano i sindaci Beatrice Poli (Casalfiumanese), Mauro Ghini (Borgo Tossignano), Gabriele Meluzzi(Fontanelice) e Alberto Baldazzi (Castel del Rio): "Continueremo il monitoraggio dello stato attivo di frane e smottamenti oltre a rispondere tempestivamente a nuove segnalazioni. Invitiamo ancora una volta i cittadini al rispetto totale delle disposizioni vigenti e delle chiusure indicate da apposita cartellonistica e transenne".

"Cautissimo ottimismo"

L'andamento delle piogge sul bolognese consegna un "cautissimo ottimismo" ai sindaci del territorio, che nelle ultime ore hanno svolto una riunione con Regione Emilia-Romagna, Protezione civile e Prefettura. A riferirlo via Facebook è il primo cittadino di Molinella, Dario Mantovani. "Pur con mille prudenze, il fenomeno precipitativo nelle aree montane nelle ore pomeridiane è stato meno intenso delle previsioni. Ciò- scrive Mantovani- lascia pensare a un cautissimo ottimismo per le prossime ore. Ovviamente continuerà il monitoraggio". C'è da dire, aggiunge poi Mantovani, "che la saturazione d'acqua nel terreno ha ridotto tantissimo la capacità d'assorbimento: in tanti territori (compreso il nostro) ci potranno essere fossi che raggiungono livelli tali da tracimare nelle campagne circostanti. A parte questo non c'è ad ora (e ripeto: ad ora) un rischio per i livelli altimetrici dei fiumi".

Le previsioni per i prossimi giorni

La raffica di perturbazioni che attraverserà lo stivale nei prossimi giorni, attivate da minimi depressionari che non accennano a cedere, riestituisce un quadro di piogge diffuse ma più deboli, almeno secondo le previsioni a ora in vigore. Per adesso comunque l'allerta rossa rimane confermata anche nella giornata di oggi, in attesa del nuovo bollettino della protezione civile.