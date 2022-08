Maltempo, 120 interventi nel Bolognese. L'Emilia con Liguria e Toscana per lo Stato di calamità

Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, colpite dal forte maltempo nelle ultime ore, stanno lavorando insieme nella prospettiva di chiedere al Governo lo stato di calamità. Sono già in corso, infatti, i primi contatti tra i tre assessorati regionali alla Protezione civile.

Nel Bolognese ieri i vigili del fuoco hanno fatto 126 interventi, principalmente per alberi e rami pericolanti e dissesti statici.

La possibile volontà di una richiesta congiunta da parte delle tre Regioni è stata anticipata, nel corso di una riunione, al Dipartimento nazionale di Protezione civile, per garantire in particolare il supporto a privati ed imprese che, dalle prime risultanze, hanno subìto i danni maggiori, conclude Viale Aldo Moro.

Verdi: "C'è chi ancora nega il cambiamento climatico"

"Per quanto ancora si andrà avanti a chiedere prima lo stato di emergenza per la mancanza di precipitazioni e subito dopo per nubifragi, grandinate eccezionali e fenomeni meteo estremi? Eppure c'è ancora chi si balocca con il negazionismo dell'emergenza climatica".

Così Silvia Zamboni, capogruppo dei Verdi in Regione Emilia-Romagna, commentando i danni provocati dal maltempo. "Cosa si aspetta invece a dotare finalmente il nostro Paese di un Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici sostenuto da un piano adeguato di investimenti? E cosa si aspetta- dichiara in una nota Zamboni- ad approvare un Piano integrato energia e clima aggiornato agli obiettivi della Legge sul clima europea del 2021?".

Europa Verde, ricorda la capogruppo, "ha avanzato proposte che tengono conto del documento dei ricercatori di Energia per l'Italia coordinato dal professore emerito dell'Università di Bologna Vincenzo Balzani. È dai documenti degli scienziati che dobbiamo partire per costruire una transizione ecologica giusta in grado di salvare il clima e di aprire la strada a nuove opportunità di attività economiche sostenibili e di buona occupazione", conclude Zamboni.

Allerta Gialla

Prosegue intanto l'allerta gialla della Protezione civile, in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Rinviata ad inizio della prossima settimana la visita del Presidente della Regione a Bondeno (Fe).