Maltempo, danni al patrimonio culturale. Borgonzoni: "4 milioni di euro per interventi urgenti"

Abitazioni e strade, ma anche il patrimonio culturale è stato colpito dal maltempo di questi giorni che non ha risparmiato i centri storici. Priorità quindi alle popolazioni anche perché "siamo ancora nella fase critica. Le operazioni di soccorso sono concentrate su quella che resta la priorità per tutti noi: mettere al sicuro le persone - ha detto la sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, che questa mattina ha coordinato i lavori della cabina di regia sull’emergenza alluvione in Emilia-Romagna - Abbiamo iniziato oggi a lavorare per farci trovare pronti non appena sarà possibile intervenire sul patrimonio culturale. La situazione è in continua evoluzione e manca ancora all’appello la ricognizione dei danni nelle zone appenniniche”.

Beni culturali danneggiati

Sono oltre quaranta al momento le segnalazioni riguardanti aree interessate da beni culturali danneggiati dal maltempo o a rischio pervenute al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna, che coordina l’Unità di crisi e le attività di monitoraggio e messa in sicurezza del patrimonio mobile e immobile toccato dall’emergenza alluvione. Criticità si riscontrano in particolare a Cesena: paura per possibili ulteriori danni dovuti alle frane all’Abbazia di Santa Maria del Monte (dove è in parte già crollato il muro di cinta), mentre sono state registrate infiltrazioni significative al tetto della Biblioteca Malatestiana.

“Con la Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del MiC abbiamo già individuato – annuncia Borgonzoni – quasi quattro milioni di euro per interventi urgenti di messa in sicurezza. Stiamo valutando la disponibilità di ulteriori risorse per inviare personale specializzato di supporto e le necessarie strumentazioni per operare nei territori colpiti e in quelli più fragili, così come segnalati dalla Carta del Rischio. Ringrazio tutto il personale MiC, che si è mosso con prontezza e disponibilità per la salvaguardia dei beni culturali. E un grazie particolare ai soccorritori e ai volontari per il loro straordinario impegno”.