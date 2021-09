Danni maltempo Emilia Romagna. I temporali più intensi in pianura nel bolognese

Il transito perturbato di ieri ha portato alla formazione di temporali diffusi, con accumuli a tratti elevati e piogge su tutto il territorio.

A Bologna danni e disagi sulle strade e non solo. Allagamenti nei sottopassi (in via del Triumvirato un'automobilista impantanata nell'acqua alta è stata soccorsa con l'ausilio dei sommozzatori), alberi e rami divelti crollati sulla carreggiata, cortili sommersi, strade come fiumi, allagati anche alcuni ospedali nei piani interrati (dal Maggiore di Bologna all'ospedale Inail di Budrio). In Appennino si sonor egistrati locali episodi franosi e piccole colate detritiche, nonché con diffusi innalzamenti dei livelli del reticolo idrografico minori. Una ottantina quasi gli interventi dei vigili del fuoco nella solo provincia felsinea, in poche ore.

I maggiori accumuli in Regione si sono verificati sull'Appennino occidentale (tra Reggio Emilia, Parma e Piacenza). Sulle pianure i temporali più intensi si sono verificati nelle province di Ferrara, Ravenna e nel bolognese. Solo a Ozzano-Ponte Rizzoli sono caduti 79.5 mm di acqua, secondo i dati del centro Meteo Emilia Romagna.

"Si osserva - spiega Centro Meteo E-R) -una fascia corrispondente a buona parte della collina e dell'alta pianura emiliana che ha visto valori areali attorno a 40-50 mm; situazione simile a livello areale per l'Emilia orientale, con più frequenti picchi puntuali attorno a 60-65 mm.

Valori inferiori sulle basse pianure prossime al Po, mediamente attorno a 15-20 mm".

(FOTO IN ALTO, CORTILE PRIVATO SOMMERSO DALL'ACQUA)