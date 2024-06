Maltempo in Appennino: scuole riaperte per gli esami, ma ancora disagi sulle strade

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Studenti e studentesse dell'Istituto Fantini di Vergato hanno "ritardato" l'esame di maturità, sono infatti tornati sui banchi oggi, 26 giugno, dopo la sospensione resa necessaria a causa dei danni del maltempo dei giorni scorsi. Con un'ordinanza del sindaco, infatti il plesso scolastico era stato chiuso per allagamento.

Il meteo è per fortuna in via di miglioramento, almeno nel bolognese e per la giornata odierna è prevista variabilità, ma senza piogge.

Appennino e Valsamoggia

Nel territorio di Vergato molte strade sono state riaperte, ma le frane sono diverse, come nella frazione di Capriglia, dove diversi residenti sono stati fatti evacuare.

Anche la cosiddetta "strada Serrini" è stata invasa dal fango e dai detriti. Interruzioni anche nella zona di Salvaro, tra Vergato e Grizzana Morandi, non lontano dal fiume Reno.

Nel comune di Castel d’Aiano è esondato il torrente a Villa d’Aiano con detriti, fango e acqua riversati sulle strade e nei terreni di alcune case. Anche lì un residente è stato evacuato.

Diverse le strade che presentano disagi alla viabilità: via Villa in ingresso alla frazione da Castel d'Aiano, via Vergatello al confine con il Comune di Vergato, via Canobbi e via Pescaroggio nel Comune di Montese all'altezza del Ponte Rosola.

Colpita anche Valsamoggia: a Savigno un tratto di via delle Gardelline ha ceduto e alcune famiglie della zona sono rimaste senza acqua.

Nel pomeriggio di ieri è stato chiuso in via precauzionale il ponte della SP 27 sul torrente Samoggia in località Savigno a fronte di un danneggiamento al manto stradale della rampa di accesso. Il ponte rimarrà chiuso per qualche giorno, fino al compimento delle verifiche statiche. Il traffico è deviato sulla strada comunale via dei Mulini.

Per Valsamoggia è la seconda situazione critica in poco più di un mese: tra il 18 e il 19 maggio un nubifragio aveva causato molti allagamenti in tutto il territorio con pericoli anche per la popolazione. Vasco Mladenovic, di Monteveglio, era stato salvato dai vigili del fuoco mentre, aggrappato a un albero, cercava di mettersi in salvo dalla furia dell’acqua che aveva travolto la strada.

Maltempo ieri a Marzabotto, le immagini: