Maltempo, ASPI promette: “Piena apertura delle autostrade già da martedì”

È di sabato 20 maggio il summit in Prefettura, a Bologna, tra tutte le forze in campo per far fronte ai danni causati dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. I danni stimati dalla Regione, per quanto riguarda la rete viaria e ferroviaria, ammonterebbero a 620 milioni di euro, anche se il conteggio è ancora “molto parziale”. Nel frattempo, i lavori sulle autostrade continuano: “Durante questi giorni le squadre ASPI hanno operato e continuano ad operare giorno e notte per far fronte all’emergenza e ripristinare la carreggiata della A14 nel minor tempo possibile. I lavori sono già in avanzato stato di ripristino: entro martedì prossimo restituiremo al territorio la piena transitabilità dell’infrastruttura autostradale” ha detto l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi nel corso dell’incontro in Prefettura.

Lavoro incessante sulle autostrade

L’autostrada più colpita è stata senza dubbio la A14: già sabato mattina il tratto Faenza-Forlì è stato riaperto, in anticipo, a due corsie e in entrambi i sensi di marcia e anche durante il momento di peggiore criticità è stato comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. Nel corso della settimana, le squadre di Autostrade per l’Italia hanno continuato a lavorare 24 ore su 24: oltre ad aver concluso la mappatura delle interferenze idriche, sono in corso le attività di ispezione sull’infrastruttura; avanzate le opere per la riqualifica di circa 3mila metri di barriera new jersey spartitraffico e di 10 km di barriera laterale; procede spedito il ripristino di 50mila mq di pavimentazione; in avvio il ripristino di 30km di recinzioni, barriere fonoassorbenti situate al km 72 sud della A14, oltre agli impianti di stazione di Forlì.

Inoltre, Autostrade si è messa a disposizione del territorio per gli interventi a supporto delle comunità, come ad esempio quelli avviati dalle squadre del tronco di Firenze per riaprire un tratto dismesso dell’Autostrada del Sole, al fine di garantire una via di collegamento alle comunità del territorio, rimaste isolate a causa di un’importante movimento franoso che ha interessato la SP325 di Val di Setta e Val di Bisenzio.

