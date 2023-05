Bologna, quadro “drammatico”. Oggi Meloni nelle zone alluvionate

Sono tanti, tantissimi i danni causati dalla terribile alluvione che si è abbattuta su tutta l’Emilia-Romagna. Già quattordici le vittime conteggiate e più di 36mila le persone evacuate dalle proprie abitazioni. Uno degli obiettivi adesso è quello di mettere in sicurezza gli edifici e, di conseguenza, le persone giunte ad aiutare. I volontari che hanno risposto agli appelli di amministrazione e Protezione Civile sono circa 1.200, arrivati anche dalle vicine regioni, ma le frane – più di trecento sparse su tutto il territorio – impongono una certa cautela. L’altra priorità è quella di far scendere il livello dell’acqua dai centri abitati e dalle aree coltivate: Coldiretti ha già stimato danni per oltre un miliardo di euro. In moltissimi campi si sono creati specchi d’acqua dove prima non c’erano e le operazioni di bonifica fai da te si sono dimostrate in molti casi inutili vista la grandissima quantità di acqua. In questo senso, una delle storie di solidarietà più significative tra quelle giunte dal territorio è quella della cooperativa Cab Terra, nel ravennate: per far defluire l’acqua, il presidente Fabrizio Galavotti ha deciso di tagliare gli argini del canale Magni, attiguo alle aree coltivate, e allagare oltre duecento ettari della propria produzione “sperando che serva a qualcosa”.

Intanto, per la prima volta nella storia, il Canale emiliano-romagnolo – che si snoda per gran parte nelle zone pianeggianti del bolognese – ha invertito la sua rotta: per evitare che continuasse a far affluire acqua in zone già allagate, il corso della sua acqua è stato cambiato, rispedendo l’acqua direttamente nel Po. Infine, dopo la visita dei ministri Salvini e Piantedosi di sabato a Bologna, oggi nelle zone alluvionate è attesa la premier Giorgia Meloni, di rientro anticipato dal G7 di Hiroshima: “La coscienza me lo impone. Martedì in Consiglio dei ministri i provvedimenti per le aree colpite, le risorse ci saranno” ha dichiarato in conferenza stampa prima di volare verso l’Italia.

Bologna, emergenza (quasi) rientrata

Intanto a Bologna l’emergenza sembra essere in larga parte rientrata, anche se sono diverse le criticità che permangono in tutta l’area metropolitana. “Emerge un quadro drammatico dei danni arrecati alle strade e alle infrastrutture del territorio bolognese. Andiamo ben oltre le stime comunicate in questi giorni” – ha detto il sindaco Matteo Lepore dopo i sopralluoghi di sabato nei comuni di Budrio, Marzabotto e Monzuno – “Ci vorranno mesi per mettere in sicurezza alcuni tratti, forse anni in alcuni casi. Come Città metropolitana abbiamo uomini e mezzi impegnati ovunque dalla pianura all’Appennino. Siamo al fianco dei Sindaci e delle comunità colpite in queste ore, assistendoli per ogni evenienza”. Diverse le zone colpite che presentano una situazione critica: “In particolare sono stato sulla statale Porrettana sul tratto Ponte di Loggiola di competenza Anas. Dovrebbe essere riaperto oggi, ma tutto il fronte franoso della Porrettana va messo in sicurezza con interventi straordinari attesi da tempo. Servono le gabbie per contenere le rocce e il terreno non appena smetterà di piovere. Così è per molti tratti. Vista la presenza del Ministro Salvini oggi a Bologna chiedo a lui di mettere il massimo impegno per trovare le risorse che serviranno. Miliardi non milioni per la nostra Regione. Chiedo al ministro un’attenzione particolare per i nostri comuni di montagna e collina dove la terra continua a muoversi”.

A Bologna il Comune ha diramato una nuova ordinanza che vieta l’accesso ai parchi: vista la fragilità del terreno dopo così tanta acqua, il terreno potrebbe muoversi e potrebbero anche cadere degli alberi. Impraticabili molti cammini appenninici così come diverse piste ciclabili, specialmente nei tratti appenninici. Sono una cinquantina, infatti, le frane già segnalate: Fontanelice la più colpita, ma anche Loiano, Casalfiumanese, Monte San Pietro, Monzuno, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Monterenzio, Monghidoro, Castel San Pietro Terme, Monte San Pietro, Pianoro, Sasso Marconi e in Valsamoggia. Infine, due notizie positive: la prima riguarda l’emergenza dei residenti dei colli bolognesi. Le difficoltà erano state proprio comunicate direttamente dal sindaco Lepore, ma al momento le criticità sembrano rientrate, nonostante il pericolo persistente di frane. In ultimo la riapertura delle scuole Longhena, Casaglia e Follereau, rimaste finora chiuse per problemi legati agli smottamenti o alle infiltrazioni di acqua.

Maltempo, le ultime notizie

Maltempo nel bolognese, i video