Maltempo, catastrofe agricola: “Danni per 1,5 miliardi di euro”

È desolante il primo resoconto sui danni causati dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna fornito da Coldiretti: 400 milioni di chili di grano sono andati perduti, mentre il raccolto della frutta ha subito conseguenze che dureranno per almeno quattro o cinque anni. La grande quantità di acqua, infatti, ha ‘annegato’ le radici di migliaia di alberi fino a farle marcire: l’unica soluzione, ora, è quella di espiantare e ripiantare intere piantagioni. Oltre 5mila le aziende agricole colpite, tantissimi gli animali affogati e una prima stima di danni che ammonta a circa 1,5 miliardi di euro. Una catastrofe. “Ai danni sulla produzione agricola si aggiungono – sottolinea Coldiretti – quelli alle strutture come gli impianti dei frutteti, le serre, gli edifici rurali, le stalle, i macchinari e le attrezzature perse senza contare la necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali dove si moltiplicano frane e smottamenti". Nelle aree colpite, Coldiretti stima che sono a rischio nell'intera filiera almeno 50.000 posti di lavoro tra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle campagne, nelle industrie e nelle cooperative di lavorazione e trasformazione, specialmente nella zona della Romagna. "Ad essere sconvolto è un territorio – scrive l’Agenzia Dire – con la diffusa presenza di albicocche, pesche nettarine, susine, mele, pere, kiwi, fragole e ortaggi che alimentano industrie e cooperative di lavorazione e trasformazione”.

“Una decimazione dei raccolti che – continua la nota di Coldiretti – rischia di pesare fortemente sui bilanci delle aziende ma anche sull'approvvigionamento nazionale di grano in un momento di grandi tensioni internazionali. Consistente anche la produzione di mais, orzo, girasole, soia, erba medica e molto rilevante dal punto di vista economico sono le colture da seme per cereali, bietole, girasole, erba medica ed ortaggi con migliaia di ettari coltivati completamente coperti dal fango". Per il presidente dell'associazione dei coltivatori, Ettore Prandini, “serve garantire l'arrivo degli aiuti nel minor tempo possibile e dare a queste zone martoriate la possibilità di riparare i danni e ripartire con la nomina di un Commissario alla ricostruzione come fatto ai tempi del terremoto”.

