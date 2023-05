Anche Elon Musk in soccorso dell’Emilia-Romagna: “Lieto di essere utile”

Le notizie sulla grave alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna hanno fatto il giro del mondo e in molti si stanno adoperando per raccogliere fondi da destinare alle persone più sfortunate. Tra questi c’è Elon Musk, CEO di Tesla e dell’agenzia spaziale SpaceX: Musk e il Gruppo Unipol hanno acquistato i terminali Starlink che permetteranno ai soccorritori, ai servizi essenziali e strategici, come ad esempio gli ospedali, e alla popolazione di avere accesso alla rete Internet. SpaceX sta in queste ore orientando i suoi satelliti, concentrandoli in modo da dare priorità alla regione Emilia-Romagna, per fornire una maggiore copertura alle popolazioni colpite in questi giorni dall’alluvione. I terminali satellitari arriveranno nelle prossime ore dagli Stati Uniti e dalla Germania e saranno affidati alla Protezione Civile e alla Regione.

“Di fronte a simili tragedie penso sia un dovere per ciascuno di noi portare il proprio contributo – ha affermato Carlo Cimbri, Presidente del Gruppo Unipol-. Unipol, oltre a supportare i propri assicurati, si sta adoperando per sostenere attivamente le comunità colpite”. “SpaceX, Starlink e Tesla – ha affermato Elon Musk, CEO di SpaceX e Tesla - sono liete di poter essere utili in ogni modo per aiutare l’Italia e la sua popolazione colpita dalle alluvioni”.

