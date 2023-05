Maltempo in Emilia Romagna: “11 fiumi sopra soglia 3, ne avremo altri. Pronti a sfollare" | VIDEO

Sono ore complicate per l’Emilia-Romagna, travolta da una nuova ondata di maltempo dopo quella dei primi giorni di maggio. A preoccupare sono soprattutto le frane e le piene dei fiumi che, nel in tutta la regione, hanno costretto centinaia di persone ad evacuare preventivamente le loro abitazioni. “È necessaria massima attenzione dei cittadini, che devono rimanere il più possibile a casa e in caso di richiesta di evacuazione devono assecondare le richieste dei Comuni” ha detto la vicepresidente dell’Emilia-Romagna e assessora all’Ambiente Irene Priolo, intervenuta in una breve conferenza stampa nel primo pomeriggio di martedì 16 maggio.

La situazione al momento è molto difficile e, a preoccupare principalmente, è la zona di Cesena e le condizioni del fiume Savio, arrivato a livelli di piena mai raggiunti prima: “Stiamo gestendo un evento molto difficile e sono previste altre precipitazioni. Da Bologna a Rimini è stata prevista la chiusura delle scuole, mentre a Modena c'è una riunione in corso e si prenderà una decisione”. Le forti precipitazioni hanno fatto registrare numeri che raramente si sono visti in precedenza: si stimano 120 millimetri di pioggia caduti alla mezzanotte di oggi e le precipitazioni, anche se con minore potenza, continueranno nella notte e nelle prime ore della mattinata di domani. Per far fronte all’emergenza, l’Emilia-Romagna ha chiamato a raccolta più di novecento volontari, arrivati dalle vicine regioni.

Evacuazioni nel bolognese oggi 16 maggio