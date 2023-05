Fiumi esondati e allagamenti. Il Comune: "Non uscire di casa nella zona Ovest di Bologna"

Esondato il Ravone e il Savena, il Sillaro ha rotto gli argini. Frane, allagamenti, strade inagibili. Sale la conta delle persone evacuate nel bolognese e sotto la pioggia che cade ininterrotta da ieri, stamattina, 17 maggio, la situazione è in continua evoluzione. Per tutta la giornata di oggi in vigore l'allerta meteo rossa, per criticità idraulica e idrica (frane e piene fiumi).

Bologna sott'acqua: allagamenti e messaggi di allerta dal Comune nella zona Ovest di Bologna

Nel comune di Bologna nella prima mattinata di oggi si susseguono messaggi di allerta alla popolazione. E' l'Amministrazione che avvisa i cittadini passo passo sull'evoluzione del maltempo e dei disagi che trascina dietro.

Il torrente Ravone preoccupa. Intorno alle 5 di oggi è esondato significativamente in via Saffi che, completamente allagata, è stata chiusa al traffico. E' la terza volta in questo mese di maggio sferzato dal maltempo (VIDEO)

E' stato anche consigliato di salire al primo piano in via Montenero, via del Chiu', via della Ghisiliera e in tutte le vie adiacenti al torrente Ravone.

Stesso monito arriva ai residenti delle zona Via Felice Battaglia e Via del Genio: "Salire ai piani alti e non recarsi nelle cantine, garage e negozi".

Si segnalano smottamenti nella zona collinare della città con possibili strade chiuse su vari tratti. Da Palazzo D'Accursio la richiesta è di non uscire di casa nella zona ovest della città e limitare al massimo gli spostamenti in città e in area metropolitana

Sfollati lungo il Savena

A causa dell'esondazione del Savena dal tardo pomeriggio di ieri era stata disposta l'evacuazione dei seminterrati e piani terra degli edifici vicini al ponte di San Ruffill . La Polizia locale, casa per casa, ha informato della situazione e comunicato il contenuto dell'ordinanza comunale ai residenti interessati. Le telecamere di BolognaToday sul posto per raccogliere le testimonianze degli sfollati.

"Pronti a nuove evacuazioni"

Sulle nuove possibili esondazioni ci aveva allertato ieri l'amministrazione regionale. La vice presidente dell'Emilia Romagna Irene Priolo facendo il punto della situazione sulle criticità disseminate sul territorio emiliano e romagnolo aveva fatto sapere che c'erano diversi fiumi oltre la soglia d'allerta, che presto ce ne sarebbero stati altri e che era necessario mantenersi pronti a altre evacuazioni. (Video intervista Priolo)

Strade chiuse al traffico

A causa delle forti piogge delle ultime ore sono numerosi i danni e i disagi sulle strade provinciali. In tilt il traffico su più fronti.

Dagli ultimi aggiornamenti di ieri sera, 16 maggio, le strade che risultavano chiuse erano:

- SP 7 “Valle dell’Idice” in vari tratti dal km 10 (Noce di Mercatale) al km 20+000 (Savazza) in Comune di Monterenzio

- SP 36 Val di Zena al km 6+000 località Botteghino di Zocca per esondazione del torrente Zena.

- SP 51 “Medicina-Bivio Selice” al km 10+000 località Casa Bettola nel comune di Imola;

- SP 31 “Colunga” al km 8 Ponte sul Quaderna in località Ponte Rizzoli nel comune di Ozzano Emilia;

- SP 80 “Cardinala” al km 3+500 all'altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli nel comune di Imola in via precauzionale per acque alte;

- SP 50 “Sant’Antonio” al km 5+000 all'altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli, Comune di Imola/Medicina;

­- SP 30 Trentola” al km 4+000 (sottopasso A 14) nel comune di Dozza;

- SP 33 “Casolana” km 1+500 per frane;

- SP 68 “Val d’Aneva” al km 12+000 (Castel d'Aiano) precauzionale per acque alte

- Criticità con limitazioni locali e temporanee alla circolazione anche sulle strade provinciali SP 27 “Valle del Samoggia” al km 23+000 località Savigno e SP 610 “Montanara” in vari tratti.

Chiuse a causa delle piogge di inizio maggio anche la SP 34 “Gesso” chiusa al km 9+500 nel comune di Fontanelice, SP 59 “Monzuno” chiusa al km 2 in comune di Monzuno. Chiuse anche la Fondovalle Savena e la SP 325 per eventi precedenti.

Nell'imolese è stata disposta la chiusura delle seguenti strade: Via Graziadei, dalla rotonda dei Marinai fino a Ponte sul Santerno di Viale Dante; via Tiro a Segno, dalla rotonda di via Pirandello fino a Ponte Tosa; via Quarantini fino a via Santa Lucia; via Ponticelli Pieve; via Carlo Cattaneo; via Minghetti; via Banfi. Chiuso alla circolazione anche il Ponte Tosa e il ponte sul Santerno di Viale Dante.

Su Bologna chiusure su via Paderno - Via della Torre - Via Torriane e vi Saffi.

Stop Scuole, centri sportivi chiusi, servizi Ausl ridotti e smart working

L'imput dell'Amministrazione è quella di contenere al massimo gli spostamenti, in tutta la città per non appesantire le strade, già gravate dall'acqua e dalla chiusura di alcune arterie.

Oggi 17 maggio, come ieri, restano dun que chiuse le scuole di ogni ordine e grado in tutta la Città metropolitana bolognese. Anche l'Università di Bologna ha optato per attivare solo lezioni online all'Università: sospesi anche gli esami e i test di ingresso.

Restano chiusi pure oggi il Centro Sportivo Barca, quello di Casteldebole e l’Aretusi, che si trovano tutti e tre lungo il fiume Reno. Chiuse anche le Case di Quartiere di Villa Bernaroli, Rosa Marchi e Santa Viola e relativi orti. Chiusa anche la biblioteca Tassinari Clò.

Il Comune felsineo, al fine di ridurre gli spostamenti e il traffico, ha scritto alle aziende e agli Enti della città per invitarle ad adottare anche per questo mercoledì il più possibile lo strumento dello smart working. Cosa che avverrà anche per quel che riguarda il Comune e la Città metropolitana di Bologna.

Gli sportelli di front office dell’Azienda USL subiranno una riduzione dell’orario di servizio. L’Azienda potrà prevedere ulteriori altre modifiche, in base all'evoluzione dell'allerta meteo.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)

Nuova eccezionale ondata di maltempo nel bolognese, i video