Maltempo, Zuppi: “Emergenza sottovalutata e aiutata dall’incuria”

Serve “solidarietà nazionale per sostenere l’Emilia-Romagna”. Firmato: Matteo Maria Zuppi. L’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei ha parlato della terribile ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio emiliano-romagnolo: “Senza più rimandare e sottovalutare l’urgenza, serve uno spirito costituente per iniziare a curare davvero la nostra casa comune. Partendo dalla prevenzione. Non ci si può nascondere che la calamità ha avuto un alleato – dice Zuppi in un’intervista al quotidiano La Stampa – e cioè l’incuria. Molte precarietà del territorio sono state trascurate, maltrattate. Le zone di montagna, anche perché già meno abitate, non hanno più quella tradizionale cura e ricevono meno manutenzione, diventando così più esposte alle intemperie straordinarie”.

“Questa sciagura – continua il cardinale – è un nuovo allarme che non deve passare inosservato, nell’indifferenza: non possiamo più rimandare il lavoro per accudire l’ambiente in cui conviviamo come esseri umani. Temo che in generale si continui a sottovalutare questa urgenza”. Per Zuppi, è necessario “trovare un sistema di vita quotidiana sostenibile, ecologicamente e socialmente, che aiuti a prevenire le sempre possibili avversità catastrofiche. Come Chiesa e come Caritas ci siamo subito mossi, con iniziative mirate e con una raccolta fondi. Tante parrocchie hanno aperto le loro strutture. Ma direi soprattutto – conclude l’arcivescovo – che centinaia di volontari sono andati a lavorare per spalare e ripulire strade e case”.

Maltempo, le ultime notizie

Maltempo nel bolognese, i video