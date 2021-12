Nebbia e vento, escursionisti in difficoltà per il maltempo. Arrivano i soccorsi

Spavento ieri sera per un gruppo di escursionisti in Appennino. Alle 19:30 a causa del maltempo, una decina di persone che si trovava tra il Rifugio Duca degli Abruzzi ( Lago Scaffaiolo) e il Rifugio Montanaro ( San Marcello Pistoiese) è stata soccorsa dalle squadre del soccorso alpino perché, dispersi, non erano in grado di ritornare a valle da soli.

Il vento e la nebbia infatti avevano ridotto notevolmente la visibilità. Complessivamente sono intervenuti 25 operatori ed è stata attivata anche la squadra del CNSAS Toscana e squadra CNSAS CIMONE. L’avvicinamento è stato possibile solo con gli sci a causa della neve. Raggiunti dai soccorritori, sono stati poi accompagnati a Pratorsi, versante toscano. Nessuno è rimasto ferito.