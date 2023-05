Maltempo, fiume Idice esondato: le immagini | VIDEO

Non accenna a placarsi il maltempo che si sta abbattendo sull’Emilia-Romagna, specialmente nei territori di Bologna e Ravenna. Proprio nel bolognese, a Castenaso, è esondato il fiume Idice, che ha coperto interamente gli argini e ha costretto i Vigili del Fuoco a evacuare una famiglia dalla propria abitazione.

La nota della regione

La Regione Emilia-Romagna fa sapere che per le prossime ore è attesa ancora pioggia. A Sesto Imolese il torrente Sillaro è esondato, così come l’Idice a Castenaso e come il torrente Quaderna a Ozzano dell’Emilia. A San Lazzaro una trentina di persone sono state evacuate in via precauzionale, mentre a Casalfiumanese e Borgo Tossignano sono segnalate frane.