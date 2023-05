Maltempo, frana sulla sede stradale e fiumi in piena: modifiche al traffico

Il maltempo, come previsto dall'allerta meteo arancione per temporali e criticità idrogeologica, si fa nuovamente sentire sul territorio bolognese.

A Sasso Marconi. una frana in via Colliva ha occupato la sede stradale. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco che hanno effettuato verifiche sullo smottamento, per ora di modesta entità.

La circolazione è stata modificata: il transito è attualmente consentito solo su una corsia.

Allerta piena dei fiumi

Preoccupa il fiume Idice a Monterenzio e Budrio, dove le acque potrebbero superare la soglia di allerta. Sempre a Monterenzio è caduto un albero sulla carreggiata, il traffico è fermo.

Le precipitazioni della notte stanno generando innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini pedecollinari del settore centrale della Regione, con superamenti delle soglie 2 su Tresinaro, Tiepido, Samoggia, Lavino, Idice, Quaderna e Sillaro, in propagazione verso i tratti vallivi, rende noto Arpae: "Nelle prossime ore si prevede una persistenza di piogge su tutta la Regione, in intensificazione sul settore centro-orientale, che potranno genererare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici nei bacini già interessati dalle piene".

Il traffico in città

Le piogge delle ultime ore hanno interrotto anche il concertone previsto dalla manifestazione del 1° maggio in Piazza Maggiore, mentre in città il traffico sta subendo forti ripercussioni con diverse direttrici congestionate: dai vali alla tangenziale, e poi la via Emilia e via Toscana.

Allerta arancione 2 maggio

Arpae e Protezione civile hanno lanciato un'allerta su tutto il territorio regionale e bolognese per la giornata di oggi, martedì 2 maggio. Si tratta di un'allerta gialla per pioggia e vento e arancione per criticità idrogeologica sulla montagna bolognese, unita a un'allerta arancione sulla collina e sulla pianura bolognese per temporali.

Nei prossimi giorni tempo in graduale miglioramento. Qui le previsioni della settimana fino al 7 maggio a cura di 3bmeteo.

(Notizia in aggiornamento)