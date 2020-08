Maltempo, temporali e vento: alberi caduti e pali pericolanti, super-lavoro per i Vigili del Fuoco

Bilancio pesante dopo il temporale improvviso nel pomeriggio di ieri, 31 luglio, su Bologna e tutta la provincia. Super-lavoro per i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per la messa in sicurezza, a partire dalle 16, fino a dopo le 20.

Tra le zone più colpite, il territorio di Pianoro, dove ha anche grandinato, nella frazione di Botteghino di Zocca, dove i pompieri sono intervenuti a causa di alberi pericolanti e per un tratto della via Nazionale dissestata. E poi, cantine e garage allagati.

A Bologna, un albero è caduto su un'auto, ferma al semaforo tra via Leandro Alberti e via Sigonio. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha interrotto il traffico, mentre in via della Cooperazione sono stati messi in sicurezza pali dell'illuminazione pericolanti. Altro albero in strada in via Palmiro Togliatti, angolo via Benedetto Croce.

Alberi e riami caduti anche a San Giovanni Persiceto e Vergato, sulla Porrettana, Castello di Serravalle, Castel San Pietro Terme, a Casalecchio, sulla Bazzanese e in via Garibaldi, Castel San Pietro Terme, via Malvezza, Medicina, sulla via San Vitale ovest, e a Monteveglio in via Ca' Agostino.

Temporale e grandine a Botteghino di Zocca (video H. Atti)



