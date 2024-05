Maltempo, forte grandinata a Monterenzio | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora maltempo a Bologna e provincia. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 maggio, una forte ondata di pioggia e grandine si è abbattuta sul Comune appenninico di Monterenzio. Nel video, pubblicato online dalla pagina Facebook Emilia Romagna Meteo, si vede un prato imbiancato dalla grandine, caduta copiosamente in diverse zone della valle dell’Idice. Ancora non è chiaro se a Monterenzio o in altri Comuni limitrofi il ghiaccio e l’acqua di queste ore abbiano creato dei danni. Monterenzio, tra l'altro, era stato uno dei Comuni del territorio metropolitano bolognese tra i più colpiti dall'alluvione dello scorso maggio.

Il maltempo di queste ore ha sfiorato Bologna, ma si sta dirigendo verso altri Comuni della regione. A Forlì, ad esempio, diverse strade e piazze risultano completamente allagate.