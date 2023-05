Maltempo Imola: due anziani salvati da polizia, esercito e carabinieri

Un uomo di circa 80 anni e una donna di 65 sono stati soccorsi da polizia, esercito e carabinieri nel corso dell'allagamento delle campagne attorno al Sillaro, tra bolognese e faentino. Il primo soccorso a Spazzate Sassatelli e la seconda a Sesto Imolese, per entrambi si è trattato di un soccorso effettuato nelle rispettive case, da cui entrambi non riuscivano a uscire.

Nel caso della donna, i carabinieri hanno dovuto appoggiarsi a un mezzo dell'esercito per riuscire ad arrivare al primo piano di un casolare, nel quale la donna si era rifugiata dopo aver visto l'acqua entrare dal piano terra. A dare l'allarme è stato il figlio 40enne della donna, che non riusciva più a mettersi in contatto con lei.