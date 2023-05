Maltempo: scattano sgomberi nelle zone a rischio

Se ancora i disagi dell'ultima alluvione non sono stati del tutto superati, l'imolese torna a barricarsi in attesa della nuova ondata di maltempo in arrivo per il 16 maggio. I sindaci Beatrice Poli (Casalfiumanese), Mauro Ghini (Borgo Tossignano), Gabriele Meluzzi (Fontanelice) e Alberto Baldazzi (Castel del Rio), non solo hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole per domani e mercoledì, ma anche siglato "con estrema urgenza" le ordinanze di sgombero "per tutte le situazioni che insistono sulle aree potenzialmente più critiche del territorio".

Sotto la lente d'ingrandimento dei municipi ci sono le zone colpite nelle scorse settimane da frane e smottamenti, con tanto di arterie stradali sulle quali vigono ancora divieti di transito parziali o totali, ma anche quei punti a ridosso dei corsi d'acqua che potrebbero generare problematiche per l'incolumità pubblica. "Inutile rimarcare il nostro stato di grande preoccupazione per l'evoluzione dello scenario riguardante l'area valligiana ancora provata dall'emergenza dei giorni scorsi", continuano Poli, Ghini, Meluzzi e Baldazzi. "Abbiamo alimentato senza tregua, e continueremo a farlo fino al termine di questo assurdo periodo, una mirata pianificazione di interventi per arginare i disagi a carico delle comunità e contenere gli effetti di una calamità naturale che ci ha colpiti in pieno. Monitoreremo minuto dopo minuto la situazione con la promessa di aggiornamenti in tempo reale in caso di eventuali problemi. L'invito che rivolgiamo fin d'ora ai cittadini è quello di evitare al massimo gli spostamenti, rispettare scrupolosamente i dettami delle ordinanze firmate e prestare l'assoluta attenzione per la salvaguardia della propria incolumità e la sicurezza pubblica".

A Imola attivato centro assistenza

Se la valle del Santerno sta col fiato sospeso, Imola stessa non si rilassa. Alla luce dell’allerta, nel pomeriggio il sindaco Marco Panieri ha convocato il Centro Operativo Comunale (COC), nella sua sede posta in Comune. A preoccupare, insieme alla forte ondata di pioggia prevista dall’allerta, è la ridotta capacità del terreno, in particolare nelle zone alluvionate nei giorni scorsi, di assorbire ulteriore acqua e la velocità con la quale si potrebbero alzare i livelli dei corsi d’acqua.

Al termine della riunione, il Coc ha stabilito, in via precauzionale, per le giornate di domani, martedì 16 maggio e dopodomani, mercoledì 17 maggio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese asili nido e materne. Nella giornata di domani la chiusura è prevista per motivi precauzionali a fini di semplificare la mobilità, in linea con quanto già deciso a livello di Città Metropolitana di Bologna.

Sempre domani, martedì 16 maggio e dopodomani, mercoledì 17 maggio, vengono sospese anche le attività che si svolgono negli impianti sportivi comunali.

Inoltre, da domani mattina sarà allestito un centro di accoglienza H24 a disposizione di tutta la città, nella palestra “Ravaglia” (in via Kolbe), per le persone che dovessero eventualmente essere evacuate dalle proprie abitazioni e non avessero possibilità alternative di essere ospitate da parenti e amici. Per il pernottamento e l’accoglienza, nella palestra sono disponibili oltre un centinaio di brandine, coperte e saranno messi a disposizione generi alimentari.

“Stiamo predisponendo in queste ore mezzi aggiuntivi della Polizia Locale e della Protezione Civile, qualora siano necessari, in collaborazione con le Forze dell’Ordine e le associazioni di volontariato per avvisare ed allertare i residenti delle zone ritenute a rischio, vicine a corsi d’acqua e per essere pronti ad attivarsi per presidiare e monitorare il territorio ed essere di aiuto alle persone” sottolinea il sindaco Marco Panieri.

A questo proposito, questa sera la Protezione Civile del Comune, insieme a volontari delle associazioni, si è recata nelle zone colpite dall’inondazione del 2 maggio scorso e in quelle più vicine ai corsi d’acqua per informare la popolazione delle norme di autotutela e di sicurezza da osservare.

Sorvegliati speciali, insieme ai corsi d’acqua, anche i ponti, i fossi e le zone collinari del territorio, per il rischio frane.

Precauzioni e numeri d' emergenza

E' importante da parte della popolazione adottare le seguenti precauzioni: mettere oggetti, veicoli e animali in sicurezza il prima possibile, anche entro la serata di oggi; evitare gli spostamenti non necessari nei prossimi due giorni; non avvicinarsi agli argini dei corsi d'acqua e ai capanni e agli orti in loro prossimità. Inoltre si invitano le persone a seguire i canali social del Comune e del sindaco e mantenersi reperibili se si vive in zone adiacenti a corsi d'acqua. Il consiglio è di iscriversi al Servizio Alert System del Comune di Imola (tramite questo link ). Infine, prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi se si vive in zone adiacenti (la situazione può essere consultabile in questo portale).

In caso di allagamento in casa, occorre subito staccare il gas, la luce e recarsi ai piani superiori della casa. Non accedere assolutamente a locali interrati.

Chi non ha locali superiori, può recarsi al centro di accoglienza H24 allestito nella palestra Ravaglia (in via Kolbe), nel caso non abbia la possibilità di trovare ospitalità da parenti o amici, in zone non a rischio allagamento. Chi ha difficoltà a lasciare la propria abitazione, in situazione di allagamento e di emergenza deve fare riferimento ai Vigili del Fuoco al 115.

Ricordiamo proprio che per interventi di emergenza e salvataggio vanno contattati i Vigili del Fuoco al 115; rimane sempre attivo H24, per necessità di assistenza, urgenze e informazioni, il Centro Operativo Comunale allo 0542 602555.