Maltempo nell'imolese e Valle Santerno: si lavora senza sosta, ma è ancora allerta | FOTO

Pulizia, ripristino delle strade e assistenza agli sfollati. A imola e nella Valle del Santerno si interviene senza sosta nelle zone colpite dalle esondazioni e dalle frane del maltempo di maggio anche se la pioggia non sembra dare tregua, come da nuova allerta rossa emanata da Arpae e Protezione civile.

A imola, in particolare a Spazzate Sassatelli, alcune zone di Sesto Imolese e di Sasso Morelli, operano i volontari della Protezione civile del Veneto per pulire e sgomberare le abitazioni. Entro oggi, assicura il Comune di Miola, salvo imprevisti, dovrebbero essere completati tutti gli interventi richiesti.

Prosegue,il monitoraggio, da parte della Protezione civile, dei corsi d’acqua, in particolare nelle zone di Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese e Sasso Morelli, per quanto riguarda il Sillaro, il Ladello e il Correcchio e le aree lungo il fiume Santerno.

Continuato anche l’intervento di pulizia di fossi, fossi tombati e scarichi, mentre da lunedì riprenderà la raccolta di ingombranti e RAEE. Entro la prossima settimana, inoltre, verranno prelevati e conferiti ad impianti autorizzati i fanghi accumulati, rimossi dalle aree pubbliche e private, dopo che sono state effettuate le analisi obbligatorie per legge.

Sfollati

Continuano i rientri nelle case ripulite e risistemate. Si stimano alcune decine di persone ancora fuori dalle proprie abitazioni, rispetto alle trecento iniziali.

Le strade

Per quanto riguarda le strade di competenza comunale, a Spazzate Sassatelli rimangono chiuse al traffico, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, le vie Benelli e Cardinala.

Valle del Santerno

Con la nuova allerta, il Centro di Coordinamento Sovracomunale di Protezione Civile per i quattro Comuni della Vallata del Santerno (Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio) colpiti dall’emergenza alluvione continua il suo lavoro nel municipio di Borgo Tossignano. I sindaci Beatrice Poli, Mauro Ghini, Gabriele Meluzzi e Alberto Baldazzi, hanno già ri-attivato il piano di azione in via precauzionale per arginare le potenziali fonti di rischio.

“Il grado di allarme sale ancora una volta al massimo livello e l’invito rivolto alla cittadinanza è sempre quello della grande responsabilità, attenzione al cospetto di un quadro di instabilità in evoluzione e di rispetto di quelle ordinanze che limitano accessi e percorrenze di diverse arterie stradali del territorio – spiegano gli amministratori -. Il nostro pensiero va al centinaio di persone sfollate che da tempo vivono una situazione di disagio logistico ed emotivo con la protratta permanenza fuori casa. Una situazione che non si avvicina minimamente ai canoni di normalità a causa di quelle inevitabili preoccupazioni che segnano l’andamento delle giornate. A loro, oltre alla garanzia di totale supporto e di sforzo massimo da mettere in campo per limitare le criticità, ci sentiamo di mandare il nostro sincero ringraziamento per l’encomiabile collaborazione e lo straordinario esempio di reazione al cospetto della probante difficoltà”.

Gli amministratori valligiani "desiderano ringraziare per la fattiva collaborazione tutte le squadre di volontari

di Protezione Civile e vigili del fuoco Volontari, nonché l’agente Zannerini ed Emiliani della PL e tutte le

forze dai Carabinieri schierate in prima linea in queste giornate di continue lavorazioni. La loro preziosa

opera è coincisa con la risoluzione di diverse criticità e l’apertura di nuovi varchi importanti nel

compromesso assetto di collegamenti del territorio".

Le strade

Chiusa ancora all’utenza della Ciclovia del Santerno nel tratto che va da Casalfiumanese a Castel del Rio.

A Casalfiumanese ancora interdetto al traffico veicolare la porzione iniziale di via Croara più le vie Maddalena e Gesso.

A Fontanelice si transita di nuovo sulla strada comunale Casolana mentre prosegue l’effetto dell’ordinanza di divieto di passaggio ai non residenti sulle vie Fornione e Posseggio.

A Borgo Tossignano è stata riaperta via Morine mentre restano off-limits le vie Campiuno, Siepi di Campiuno e Monte Battaglia. Si segnala, la rottura di un tratto di rete idrica nella parte alta di via Campiuno con i tecnici di Hera impegnati nelle operazioni di ripristino. In via precauzionale sono già stati distribuiti diversi sacchetti contenenti acqua potabile alle famiglie interessate dal problema.