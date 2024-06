Dopo l'anticipo di estate tornano le piogge, da domenica è allerta gialla

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo l'anticipo di - calda - estate di questi giorni, in Emilia-Romagna torna il maltempo. Per la giornata di domenica 9 giugno, si prevede infatti "l'ingresso di una perturbazione atlantica che dal pomeriggio sarà associata a temporali di forte intensità sull'intera regione, con possibili effetti e danni associati".

A dirlo è il bollettino della Protezione civile, che ha diramato per questo un'allerta gialla in particolare per la parte emiliana della regione: la Romagna non dovrebbe registrare problemi.



"I fenomeni sono più probabili ed intensi sulle zone pianeggianti dei settori centrale e occidentale della regione- si legge infatti nel bollettino- inoltre, dalla serata, non si escludono venti forti (50-60 chilometri all'ora) da sud-ovest sul crinale appenninico centrale".