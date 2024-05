Maltempo in Valsamoggia: strade allagate, esondato un rio | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Pioggia battente e strade inondante dall’acqua a Valsamoggia, dove il nubifragio nelle ultime ore ha causato molti allagamenti in tutto il territorio. Il Comune segnala allagamenti nelle vie del capoluogo e delle frazioni all'interno dei centri abitati e in vari tratti delle provinciali 27 e 28. In queste zone le auto sono costrette a passare attraverso l'acqua e il fango.

Vari gli interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco a causa del maltempo. In particolare, le vie segnalate per allagamento sono:

Via Rio Marzatore

Via Rio d'orzo

Via Castello

Via Montalogno

Via Isonzo

Vari tratti della Strada provinciale 27 tra Tintoria, Ponzano e Zappolino

Tratti di Strada provinciale 28 tra Monteveglio e Bersagliera

Via Provinciale in località Muffa

Via Zanasi

Via Mazzini a Bazzano

Via Cassola e viale Martiri a Monteveglio

Via Mulino

Via Maiola

Via degli Esposti a Castelletto

Le autorità segnalano anche l’esondazione di un rio nel territorio di Savignano sul Panaro, al confine tra Modena e Bologna, che ha causato la chiusura di via Castello dall’incrocio con via Secchiano. A tutti i guidatori è raccomandata prudenza e di moderare la velocità. Per tutta la giornata di oggi la Protezione Civile regionale ha diramato l'allerta gialla per forti temporali.