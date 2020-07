Maltempo, nel Bolognese numerosi interventi dei vigili del fuoco

Notte di lavoro per i vigili del fuoco che, a partire dalle 00:30, sono stati impegnati per numerosi interventi a causa del maltempo, circa venti i soccorsi. Le zone più colpite nel Bolognese: Molinella, San Pietro in Casale e Malalbergo, Baricella, San Giovanni in Persiceto.

Le squadre hanno operato con elettropompe e motopompe per svuotare qualche scantinato e sottopasso allagati, come a San Pietro in Casale, il sottopasso della Stazione in via XXIV Maggio, e rimuovere diversi rami pericolanti o alberi abbattuti dal vento.

Questa mattina a Budrio, in via Fondazza, sono stati messi in sicurezza dei pali della corrente elettrica, resi pericolanti dal vento forte di questa notte; a San Giorgio di Piano invece la squadra dei pompieri è intervenuta, su richiesta della polizia locale, per un albero pericolante in via Chiesa.