Maltempo, solo lezioni online all'Università: sospesi esami e test di ingresso

Se in un primo momento l'Ama mater aveva optato per la didattica in modalità mista, ovvero con la possibilità di assistere alle lezioni online, visto l’aggravarsi delle previsioni metereologiche e l’allerta meteo diramata dalla Regione Emilia-Romagna, oggi, 16 maggio, le lezioni si tengono esclusivamente online in tutte le sedi, con la sospensione e il rinvio di esami e test di ingresso (Tolc).

"In base all’evolversi della situazione - fa sapere Unibo - queste misure potrebbero essere estese anche ai giorni successivi".

A Bologna e provincia chiudono le scuole

Ieri dopo l'incontro con l’Unità di crisi nazionale, alla presenza delle Prefetture di Bologna, Modena, Forlì-Cesena e Ravenna e, a seguire, il summit con i presidenti delle Province e dei sindaci dei Comuni capoluogo l'amministrazione metropolitana di Bologna ha diramato una nota con la quale comunicava che per il 16 maggio 2023 gli istituti scolastici sarebbero rimasti chiusi: "Come concordato nella riunione di coordinamento - si legge nel comunicato - in tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna l’attività didattica verrà sospesa in via precauzionale in tutte le scuole di ogni ordine e grado (nidi, materne, elementari, medie e superiori). In base all’andamento dell’allerta la gran parte dei Comuni deciderà domani se proseguire la chiusura anche per il giorno di mercoledì 17 maggio". Alcuni Comuni invece già nel tardo pomeriggio di ieri avevano deciso di tenere chiuse le scuole sia domani che mercoledì 17 maggio: si tratta di Imola, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Casalfiumanese, Dozza, Castel Guelfo, Budrio e Loiano.