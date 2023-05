Maltempo a Loiano: "Siamo isolati, chiusa la Futa e tante frane"

Tra i vari comuni colpiti dal maltempo, c'è anche quello appenninico di Loiano che è rimasto praticamente isolato a causa della chiusura della SSS65 della Futa dalla frazione di Livergnano, oltre alla SP 36 Val di Zena a Botteghino di Zocca: "Siamo in difficoltà, per raggiungere Loiano o Bologna bisogna percorrere la SP59 fino a Monzuno e quindi la SP38 per Rioveggio, e prendere poi l'autostrada A1" ha detto a Bologna Today il sindaco Fabrizio Morganti. Spostamenti resi ancora più difficoltosi per l'interruzione della A1 e di alcune entrate della A14.

Diverse anche le strade interrotte per frane o smottamenti: "Sono tantissime, 3 o 4 frane più importanti hanno portato per ragioni di sicurezza all’evacuazione di 50 persone che sono state ospitate da parenti e in strutture del comune". E' stato infatti allestito per l'accoglienza il Palazzetto dello Sport al civico 40 di via Marconi 40.

Difficoltà anche per i bus Tper. Le linee 900, 906, 916 e 918 sono state soppresse per la chiusura della Futa e delle interruzioni della SP 7 Valle dell'Idice.

Situazione non molto diversa a Monterenzio, dove una frana ha ostruito l'ingresso a Monterenzio al paese e bloccato la viabilità verso Bologna.

