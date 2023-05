Maltempo a Medicina, esonda il Sillaro: altri sfollati nella notte

Soccorsi e lavori tutta la notte a Medicina anche per proestare assistenza alle famiglie nella frazione di Portonovo, dove nella serata di ieri i residenti sono tornati nelle loro case anche se il sopralluogo con i tecnici regionali ha mostrato un forte danneggiamento dell’argine del Sillaro.

Dopo aver ripristinato via Saffi in centro storico a Medicina, che si era allagata causa innalzamento del Canale, nella serata di ieri evacuato alcuni cittadini della frazione di Buda per innalzamento del canale di scolo Garda e rischio di rottura del Sillaro. In via precauzionale, le persone sono state portate in sicurezza presso il Centro Ca’ Nova per passare la notte.

Medicina era già tra i comuni più colpiti dalle forti piogge dell'inizio di maggio: qui due torrenti, il Quaderna e il Gaiana, erano esondati, rendendo obbligatoria l’evacuazione di oltre trenta persone. Il sindaco Matteo Montanari aveva infatti emanato l’ordinanza di evacuazione immediata nelle zone considerate a rischio esondazione.