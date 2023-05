Strada sparita, Monterenzio è spaccata: "Non c'è percezione del disastro che abbiamo" | VIDEO

La colata di fango che si è abbattuta su Monterenzio è ancora quasi tutta lì. Quattro chilometri di terra, una barriera spaventosa e insormontabile per chiunque. La strada provinciale 7 è interrotta, un’arteria fondamentale per molti comuni a cui Monterenzio è collegato proprio a quella strada, ma anche singole case o piccole frazioni che adesso rischiano l’inagibilità. Come Fiumetto: una piccola località a neanche tre chilometri da Monterenzio, ma da lì ormai non si passa più: “La strada non c’è più – commenta amaro il sindaco Ivan Mantovani –, le persone non si rendono conto di che disastro è”.

Una tragedia che forse poteva essere evitata: “I piani regolatori del passato erano sempre in espansione. Ora invece dobbiamo cambiare l’approccio: dobbiamo avere la consapevolezza che tutto sta cambiando e che dobbiamo adattarci di conseguenza. Non possiamo più resistere. Queste erano vallate, oggi ci sono strade, edifici e cemento da tutte le parti. Non è più accettabile" conclude il sindaco.

